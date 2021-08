Közlekedés

Megújul a BKK Futár utazástervező alkalmazása

Újabb funkcióval bővül a Futár-alkalmazás: a hétfői frissítés után már a MÁV-HÉV adatai is valós időben jelennek meg a felgyorsult applikációban - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden az MTI-vel.



A MÁV-HÉV-adatok megjelenésének köszönhetően az applikáció felhasználói egyszerűbben tervezhetik meg az utazásukat - írták.



A tervek szerint a közeljövőben már az eseti utazáshoz igénybe vehető vonaljegy is elérhető lesz a mobiljegyben - tették hozzá.



Előreláthatóan még az idén megjelennek majd a BKK Info aktuális hírei is az applikációban.



A jövő év elején további fejlesztések várhatók. Elérhető lesz a többi között a kerékpáros útvonaltervezés, valamint a valós idejű újratervezés is, a megosztáson alapuló közlekedési eszközöket választók pedig térképen kereshetik meg a gyűjtőpontokat - áll a közleményben.