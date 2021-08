Közlekedés

Kecskeméti repülőnap - A várható torlódásokra figyelmeztet a rendőrség

Nőhet a menetidő és torlódás is kialakulhat Kecskeméten és környékén a hétvégi Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutatóra látogatók miatt - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a police.hu oldalon.



Azt írták: a rendezvényre érkezők a rendezvény kijelölt pakolóiban parkolhatnak, azoknál rendőrök segítik a közlekedést. A 445-ös utat, valamint a Békéscsabai út 445-ös és 44-es főút közötti szakaszát szombaton és vasárnap előreláthatólag 6 óra 30 perctől 19 óráig a rendőrök lezárják a személyforgalom elől.



Kiemelték azt is, hogy a városból a rendezvényre látogatók a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. által biztosított ideiglenes menetrend szerinti, térítésmentesen igénybe vehető autóbuszjáratokkal is eljuthatnak a helyszínre.



Ezen a hétvégén nyolc év után rendeznek ismét nemzetközi repülőnapot Kecskeméten. A Magyar Honvédség (MH) 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázisán tartandó rendezvény programjairól bővebben lehet tájékozódni a repulonap2021.hu oldalon.