Közlekedés

Tovább nőhet az elektromos autók ára egy elemzés szerint

Tovább drágulhatnak az elektromos autók a Coface hitelbiztosító elemzése szerint, mert a járművekhez és azok akkumulátoraihoz használt fémek iránti kereslet felfelé húzza az árakat.



A nemzetközi hitelbiztosító hétfői közleményében jelezte: az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) adatai szerint az idei második negyedévben az uniós autópiacon eladott új autók 7,5 százaléka volt tisztán elektromos meghajtású, míg három éve, 2018-ban 2,7 százalékos volt a részesedésük. Az elektromos autók szegmense folyamatosan nő globális szinten is, 2020-ban 13 százalékos volt a részesedésük a 2019-es 8 százalékhoz képest.



A Nemzetközi Energia Ügynökség adatai szerint a személyautók értékesítése 6 százalékkal esett vissza 2020-ban, miközben az elektromos autók értékesítése 41 százalékkal nőtt, elsősorban az európai kereslet miatt.



A villanyautó-vásárlásokhoz sok ország ad állami támogatást, ez pedig fokozza a keresletet.



A Coface szakértői azonban kiemelik, hogy ezek a trendek jelentősen növelik az autók gyártásához szükséges olyan fémek iránti keresletet, mint a lítium, a kobalt, a grafit, a nikkel, a ritka földfémek, az alumínium vagy a réz.



Több tízkilónyi, vagy esetenként akár több száz kiló fém szükséges az akkumulátorok gyártásához, különösen alumínium, ami az akkumulátor tömegének a felét teszi ki, amit a réz, a grafit és a nikkel követ. Az alumíniumot nemcsak az akkumulátorok gyártásához használják, hanem az autó más részein is, mint a karosszéria váza, vagy a belső panelek, mivel kicsi a súlya és hatékony védelmet tud nyújtani egy ütközés esetén. A réz elengedhetetlen az akkumulátorok gyártásához, de elektronikai beszállítók is használják, akiknek új hálózatot kell építeniük, hogy alkalmazkodjanak az elektromos járművek által támasztott energiaigényhez.



A Coface várakozásai szerint a nikkel, az alumínium és a réz ára 34, 25 és 47 százalékkal emelkedhet 2021-ben az előző évi szinthez képest, emellett a kereslet is jelentősen nő majd 2020 és 2050 között.



A Coface magyar szakértői szerint az elektromos autók jelenleg még szerény, de fokozatosan növekvő piaci részesedése a magyar gazdaságra negatív hatást gyakorolhat, mert a magyar GDP alakulása nagyban függ az autószektor teljesítményétől. Ennek a magyarázata a hitelbiztosító szakértői szerint, hogy a hagyományos, dízel- és benzinmotorral szerelt autók összeszerelése bonyolultabb, több alkatrészt és több emberi erőforrást igényel. Ez a tényező nemcsak a magyarországi autógyárakat, hanem a teljes beszállítási láncot érinti.



Kiemelték ugyanakkor, hogy lehetőséget is jelenthet a magyar autóágazat számára az elektromos autók térnyerése; új, magasabb hozzáadott értékű feladatokat igénylő munkahelyeket is teremthet a folyamat.