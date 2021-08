Közlekedés

BKK: irányonként újra két sávot használhatnak az autósok a Rákóczi úton hétfőtől

Hétfőtől újra irányonként két sáv járható a fővárosi Rákóczi úton a Blaha Lujza térnél, a csomópont felújítása negyedik üteméhez érkezett - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.



A közlemény szerint hétfőtől a Rákóczi úton a két külső sáv lesz járható, és a belső sávokat lezárják a forgalom elől. A csomópontban új munkaterületet kerítenek el a forgalom elől: a 4-6-os villamospályához legközelebb eső területen, a Rákóczi út középszigeteinél, valamint az Erzsébet körút 2. előtti területen folyik majd a munka.



Augusztus 9. és 19. között kétszeres sebességgel folyt a Blaha Lujza tér felújítása, hogy a beruházás időtartama lerövidüljön; ezalatt irányonként egy sáv volt járható a Rákóczi úton - közölték.



A BKK azt írta, ebben az ütemben váratlan helyzetbe került a kivitelező: megtalálta az aluljáró födémen a korábbi villamosvágányok nem várt méretű és szilárdságú vasbeton alépítményét, ezért további gépek munkába állítására volt szükség a bontási munkák befejezésére.



Jelenleg a növénykazetta támfala és a vízgépészeti aknák épülnek - tették hozzá.



Ezek mellett a legtöbb gépi munkával és zajjal járó feladat az aszfalt, a beton alap és a további rétegek elbontása egészen a födémszigetelésig, majd lejtadó betont, új szigetelést, illetve szigetelésvédő betont készítenek. Az alkalmazott szigetelésvédő beton magasabb szilárdsági osztályú, mint az eredetileg tervezett, és ez lesz az útpálya szerkezetének alaprétege.



A beruházás negyedik ütemében érvényben maradnak a korábbi közlekedési korlátozások. A tér belső, legnagyobb része továbbra is lezárva marad, tehát sem a gépjármű-, sem a gyalogosforgalom nem használhatja. A Márkus Emília és a Somogyi Béla utca lezárása változatlan, a Stáhly utcában és a Kőfaragó utcában is az előző ütemben bevezetett, megfordított forgalmi rend szerint közlekedhetnek az autósok.



A Nagykörúton továbbra is irányonként egy forgalmi sávon haladhat a forgalom, és lehetséges a jobbra kanyarodás. A Rákóczi úton a közösségi közlekedés előnyben részesítése érdekében a Keleti pályaudvar felé közlekedő buszok megállója után az autóbuszoknak van elsőbbsége besorolni a forgalmi sávba, mivel a buszsáv ideiglenesen megszűnt a csomópontban.

A Keleti pályaudvar felé közlekedő 7-es autóbuszcsalád megállóját gyalogosan az aluljáró felől, illetve a Népszínház utca és az Astoria irányából egy mobilkerítések által leválasztott gyalogos folyosón keresztül lehet megközelíteni.



A 4-es és a 6-os villamos megállója, valamint a 7-es autóbuszcsalád Keleti pályaudvar felé közlekedő megállói közötti, a Rákóczi úthoz közelebbi gyalogátkelő továbbra is zárva van, csak a Népszínház utca felőli felszíni gyalogátkelő használható.



A nagykörúti kerékpársáv ideiglenesen megszűnt a csomópontban, az irányonként fennmaradó egy forgalmi sávban közlekedve lehet átjutni kerékpárral a csomóponton. A 4. építési ütem ideje alatt - az előző ütemekhez hasonlóan - a párhuzamos utcák használatát javasolják a kerékpárosoknak. A Rákóczi tér felé a Wesselényi utca-Klauzál utca-Márkus Emília utca-Stáhly utca-Somogyi Béla utca útvonalat ajánlják.



A 4-es és a 6-os villamos a felújítás idején végig közlekedik, a munkák nem érintik a járat Blaha Lujza téri megállóját.



A Blaha Lujza tér felújításával párhuzamosan a Corvin Áruház felújítása is zajlik, ezért az épület körül mobilkerítések határolják a munkaterületet.



A tér felújítása várhatóan a jövő év őszére készül el, a felújítással kapcsolatos információk a BKK Blaha Lujza térrel foglalkozó oldalán (https://bkk.hu/fejlesztesek/blaha-lujza-ter-felujitas/) követhetők.