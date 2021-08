Közlekedés

Augusztus 20. - A MÁV-Volán-csoport járatai a hosszú hétvégéhez igazodva közlekednek

A MÁV-Volán-csoporthoz tartozó közlekedési társaságok - MÁV-START, Volánbusz, MÁV-HÉV - az augusztus 20-i ünnephez igazították a járatok közlekedési rendjét - közölte a vasúttársaság szerdán az MTI-vel.



A MÁV közleménye szerint augusztus 19-én a vonatok a pénteki, 20-án a szombati, 21-én az ünnepi, 22-én pedig már a szokásos vasárnapi menetrend szerint közlekednek.



Nemcsak szombaton és vasárnap, hanem augusztus 20-án is közlekedik a Szob és Fonyód közötti Jégmadár, valamint a Szolnok és Fonyód közötti Napfürdő expressz emeletes vonat is - tették hozzá.



Közölték azt is, hogy egyes helyi járatok szintén az általános közlekedési rendtől eltérően közlekedhetnek. Ezekről a társaság honlapján, a települések aloldalain érhetők el információk.



A bevásárlólóközpontok augusztus 20-i zárvatartása miatt egyes járatok menetrendje módosul - fűzték hozzá.