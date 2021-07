Közlekedés

Palkovics: uniós cél 2050-re a közúti balesetmentesség

Az Európai Uniónak az a célja, hogy 2050-re balesetmentessé váljon a közlekedés, 2030-ra pedig a jelenleginek a felére csökkenjen a balesetek száma - jelentette ki az innovációs és technológiai miniszter a Magyar Autó- és Motorsport Fejlesztési Ügynökség (HUNDA) pénteki budapesti tanácskozásán.



Palkovics László azt mondta: ez annál inkább szükséges, mert a közlekedési balesetek naponta 3500 életet követelnek világszerte, ami évi 1,3 millió halálesetet jelent, és együttesen 3 százalékkal csökkenti a világ GDP-jét.



Ugyancsak cél a hazai halálos balesetek számának csökkentése, mivel 2011 óta évről évre mintegy 500 ember veszti életét a magyar utakon - tette hozzá.



A halálos belesetek 93 százalékát emberi hiba okozza, a legtöbbször gyorshajtás, ittasság vagy a biztonsági eszközök, például a biztonsági öv használatának hiánya. A legtöbb áldozat a fiatalok közül, az 5-29 éves korosztályból kerül ki, a leginkább veszélyeztetettek a gyalogosok, a motorosok és a kerékpárosok - sorolta.



A kormány a többi között a közutak fejlesztésével, oktatással, az 5G technológia közlekedésbiztonsági alkalmazásával, drónok használatával és tesztpályák létesítésével igyekszik javítani a közlekedésbiztonságot - közölte.



A közútfejlesztés területén az a cél, hogy 2025-re valamennyi megyei jogú város elérhetővé váljon gyorsforgalmi úton, a Magyar falu program keretében pedig 1529 kilométernyi útszakasz újul meg. Összességében a következő időszakban 3200 milliárd forint értékű közútfejlesztés valósul meg, ezen belül 1800 milliárd forint a hazai forrás. Az intelligens technológiák, az 5G hálózatok és a drónok segítségével minimalizálhatók a dugók, torlódások, így elkerülhetővé válik a balesetek egy része - ismertette.



Hangsúlyozta, hogy Zalaegerszeg mellett a világ legmodernebb közlekedési tesztpályája épül, valamint a már meglévő és az épülő motorsportpályákon is működtetnek majd vezetéstechnikai központokat. Része az akcióprogramnak a gyermekek felkészítése is a biztonságos közlekedésre - fűzte hozzá.



Palkovics László arról is szólt, hogy a tervek szerint 2023-ban már meg lehet tartani az első versenyt a hajdúnánási motorpályán, 2024-ben pedig sor kerülhet ott az első MotoGP-futamra is.



A tanácskozáson díjakat is adtak át: az év hídja a szolnoki Tiszavirág híd lett, az év körforgalma pedig egy pápai csomópont a 83-as és a 838-as út találkozásánál.