Közlekedés

ORFK: indul a sebességalapon működő hűségpontrendszer

Augusztus első napjaiban indul az Országos Balesetmegelőzési Bizottság OBBPoint elnevezésű applikációja, amely a világon az első sebességalapon működő hűségpontrendszer - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kedden a police.hu oldalon.



Az alkalmazás felhasználói akkor kapnak pontokat, ha a sebességhatárokat betartva, szabályosan közlekednek. Az alkalmazással gyűjtött szabályossági jutalompontokat a későbbiekben különböző üzletekben és szolgáltatóknál lehet majd beváltani kedvezményekre, ajándéktárgyakra.



Az OBBPoint hamarosan szabadon letölthető lesz android és IOS-változatban is, a letöltéshez regisztrációra lesz szükség.



Az OBBPoint aktív állapotában figyeli azoknak a járműveknek a sebességét, amelyekben bekapcsolták az alkalmazást, és ha a vizsgált útszakaszon a sofőr nem lépte túl az ott érvényes sebességhatárt, akkor jutalompontokat jegyez fel a program a használónak. A szoftver a helykoordináták alapján tudja, hogy az adott útvonalra milyen sebességhatárok vonatkoznak, és kellően naprakész ahhoz, hogy az időszakos korlátozásokat is azonosítsa. Nem tekinti szabálysértésnek, ha valaki rövid ideig - például egy előzéshez - túllépi a megengedett maximális sebességet, feltéve, hogy a manőver befejezése után a sofőr visszalassít a megengedett sebességhatárra.



A tájékoztatás szerint az OBBPoint alkalmazással nemcsak a felnőttek gyűjthetnek pontokat, hanem az autóban utazó gyerekek vagy a sofőr mellett utazó másik felnőtt is, az alkalmazást ugyanis úgy tervezték meg, hogy egy autón belül párhuzamosan két telefonon futtatható. A gyerekek az applikáció számukra kialakított változatát használva különböző rendőrfigurákat - például közlekedési rendőröket, kommandósokat, nyomozókat - építhetnek fel, öltöztethetik, speciális eszközökkel szerelhetik fel őket, attól függően, hogy hány pontot sikerült gyűjteniük, azaz, hogy az a felnőtt, akinek a kocsijában utaztak, mennyire vezetett szabályosan.



A tervek szerint a felnőttek is versenyezhetnek: a szabályos közlekedéssel elért pontjaik alapján a regisztrált játékosok rendfokozatokat kapnak és az azonos rendfokozatúak között a későbbiekben ajándékokat sorsolnak ki. Ebben a játékban értékes telefont vagy akár egy autót is lehet majd nyerni - írta a rendőrség.



A közleményben kiemelték: nincs jogi akadálya, hogy az alkalmazás használatával a rendőrség jutalmazza azokat, akik a szoftver alapján szabályosan közlekedtek. Sem a vezetés közbeni pontgyűjtés alatt, sem a pontok beváltásakor nincs adatgyűjtés - szögezték le.



Hozzátették: az applikáció és a mögötte futó program nem hitelesített sebességmérő eszköz, és nem alkalmas a gépjármű és a gépjárművezető beazonosítására. Az OBBPoint nincs autóhoz kötve; a vezető által bármikor ki- és bekapcsolható.