Időjárás

Újra jönnek a forró napok. Ne felejtsük a gyermeket az autóban! És ez nem vicc

Egy floridai nőt gyermek ellen elkövetett súlyos emberöléssel vádolnak, miután a Miami-Dade-i rendőrség szerint egy 2 éves kislányt a forró autóban hagyott HÉT ÓRÁN ÁT, ami végül a kisgyermek halálához vezetett.



Juana Perez-Domingót azért alkalmazták, hogy gyerekeket szállítson a szülők helyett Dél-Miami-Dade-ben - áll a rendőrségi jelentésben. Pénteken azért fizettek neki, hogy a 2 éves Jocelyn Maritza Mendezt bölcsődébe vigye.



A kora reggeli órákban - folytatódik a rendőrségi jelentés - Perez-Domingo bekötötte a kisgyermeket biztonsági övvel, de autósülés nélkül. Perez-Domingo azt mondta, hogy ezután "megzavarodott", és bement az otthonába, majd hét órával később tért vissza a furgonhoz - írta a Miami Herald.



A hőmérséklet pénteken elérte a 91 Fahrenheit-fokot Miamiban az AccuWeather szerint, ez 33 Celsius fokot jelent nagyjából. Az amerikai Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal szerint a napon hagyott autó 10 perc alatt 20 fokkal is felmelegedhet a külső hőmérséklet fölé.



Amikor délután visszatért a kocsihoz, a kislány élettelennek tűnt. Ahelyett, hogy a rendőrségi jelentés szerint hívta volna a mentőket, felhívta a gyermek édesanyját, és közölte vele, hogy kisgyermeke meghalt. Ezután elvitte a kisgyermek holttestét az anya otthonába.



A nőnek nem volt jogosítványa, és a Miami Herald által látott rendőrségi jelentés szerint a szállítási szolgáltatásai nem voltak legálisak.



A 43 éves Perez-Domingót szombat reggel börtönbe zárták.

Jön a kánikula

Szombaton gomolyfelhős időre van kilátás többórás napsütéssel, csapadék nélkül. Napközben a Dunától keletre lesz több felhő, este pedig a Dunántúlon válik erőteljessé a felhőképződés. A többnyire mérsékelt déli szél a Dunántúlon időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között várható. Késő estére 21, 26 fokra hűl le a levegő - olvasható az OMSZ előrejelzésében.



Este nyugat felől egyre nagyobb területen növekszik meg a fátyolfelhőzet, emellett a Dunántúlon erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés is. A Dunántúlon, főként annak északi felén az éjféli óráktól zápor, zivatar is kialakul. A déli, délkeleti szél időnként megélénkül, zivatarok környékén erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul.



Vasárnap a sok napsütés mellett délutántól északon erőteljessé válik a nappali gomolyfelhő-képződés. Főleg az ország északi felében várható szórványos zápor, zivatar: előbb a Dunántúlon, majd estefelé, éjszaka keletebbre is. A déli, délkeleti szél megélénkül, az északnyugati megyékben és zivatarok környezetében meg is erősödik. A hőmérséklet 13 és 21, napközben 29 és 34 fok között valószínű.