Közlekedés

ORFK: gyorsabban léphetnek át a határon regisztrációval a Horvátországba utazók

2021.07.17 07:27 MTI

Csökkenhet a Magyarország felől Horvátországba utazók várakozási ideje a határon - írta a rendőrség honlapján az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) pénteken, azt javasolva, hogy a szomszédos országba utazók regisztráljanak az erre a célra létrehozott oldalon a könnyebb és gyorsabb átjutás érdekében.



Az EnterCroatia magyarul is kitölthető űrlap kitöltése nem kötelező - figyelmeztet az ORFK, ugyanakkor hozzátették: ha azt valaki az utazás megkezdése előtt - akár annak napján - helyesen kitölti, hozzájárul a várakozási idő csökkentéséhez, és jóval hamarabb elérheti úticélját.



Felhívták a figyelmet arra, hogy az egy autóban utazók a járművezetővel, az űrlapon a kijelölt fő utassal együtt regisztráljanak és valamennyien szerepeljenek az űrlapon, mert csak így lesz lehetőségük a gyorsított ellenőrzésre. Kérik, hogy a regisztrálók a határátkelés előtt készítsék elő a szükséges útiokmányaikat és az érvényes regisztráció visszaigazolásáról szóló dokumentumot nyomtassák ki és jól láthatóan helyezzék el a szélvédő mögött, ezzel is segítve a rendőrök munkáját.



Ha a határforgalmi helyzet szükségessé teszi, a két ország rendőrei a határ két oldalán lehetővé teszik, hogy a regisztráltak külön forgalmi sávokban vagy külön kijelölt kapukon léphessék át a határt.



Az ORFK arra figyelmezteti az útra kelőket, hogy ne csak az utazás előtt tájékozódjanak az aktuális határátlépési helyzetről, hanem a határhoz közeledve kísérjék figyelemmel a jelzőtáblákat is. Ha szükséges, forgalomirányító rendőrök fogják segíteni a határ felé tartókat.



A közlemény arra is kitér, hogy a horvát és a magyar rendőrség között nagyon jó az együttműködés, ha nő a várakozási idő, a két hatóság további összehangolt intézkedésekkel segíti az átkelőket.



Az űrlap az alábbi linken érhető el: https://entercroatia.mup.hr/



