Közlekedés

Államtitkár: példátlan nagyságrendű a közúthálózat fejlesztése

A kormány korábban sohasem látott nagyságrendű fejlesztéseket valósít meg rendkívüli tempóban a hazai közúthálózaton - mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára a baranyai Nagynyárádon kedden.



Mosóczi László az M6-os autópálya Bóly és Ivándárda országhatár közötti 20 kilométeres, nettó 88,7 milliárd forintból 2024 elejére megépülő új szakaszának alapkőletételén hangsúlyozta: a gazdaságélénkítést is megalapozó kiemelt szakpolitikai törekvés, hogy a megyei jogú városok és az országhatár gyorsforgalmi utakkal is elérhető legyen.



Négy év múlva már minden megyei jogú városnak lesz négysávos közúti összeköttetése, az évtized közepére a 2010-es háromhoz képest tizenegy határállomásig juthatunk el gyorsforgalmi utakon - tette hozzá.



Az államtitkár szerint e fejlesztések "közelebb visznek" azon terv megvalósulásához is, hogy Magyarországon bármely településről 30 percen belül elérhető legyen egy négysávos út.



"Ez az elvárás öt évvel ezelőtt a települések fele és a lakosság háromnegyede esetében teljesült, 2025-re ugyanakkor a hazai települések háromnegyedére és tízből kilenc magyar emberre lesz igaz, hogy félórás közelségben van egy négysávos úthoz" - jelentette ki.



Úgy vélte, a magyarországi gyorsforgalmi úthálózat kiterjedtsége ezzel egyre inkább megfelel az emberek elvárásainak és a vállalkozások igényeinek, ami azért fontos, mert a közutak színvonala alapvetően befolyásolja az ország és egyes térségei, városai gazdasági fejlődését, a családok életminőségét.



Mosóczi László utalt rá, hogy a közúti közlekedésfejlesztési terveket a 2016-ban elindított, jelenleg 3600 milliárd forint keretösszegű útprogram összegzi.



A kormány tavaly decemberben négy projekt kivitelezéséről és több mint hetven előkészítéséről döntött - fűzte hozzá, majd rámutatott, a négy kivitelezésre - amelyek egyike az M6-os Bóly-Ivándárda szakasza - 430 milliárd forintot különítenek el a 2021-2024 közötti éves költségvetésekben.

Az államtitkár a Bóly-Ivándárda országhatár közötti sztrádaszakaszról azt mondta, hogy a fejlesztés javítja a közlekedési feltételeket Dél-Baranyában, és beköti Villány térségét a hazai és nemzetközi gyorsforgalmi úthálózatba.



A beruházással teljes körűen kiépül a Balti-tenger és az Adria közúti kapcsolatát megteremtő észak-déli folyosó magyarországi szakasza - mondta el.



Mosóczi László szólt arról is, hogy Horvátországban is épül a sztráda Pélmonostor és az országhatár között, így van rá esély, hogy Horvátország és Magyarország képviselői közösen tartsák az útszakaszok átadását jelző szalagátvágást.



Hargitai János (KDNP), a térség országgyűlési képviselője azt mondta, hogy az új gyorsforgalmi autópályaszakasz kaput nyit a balkáni országokon keresztül a törökországi, valamint Zágráb felé az olaszországi piacra.



Hozzátette, hogy a sztráda fontos a magyar-szerb-horvát határ közelében fekvő Mohács logisztikai szerepének erősítése szempontjából is. Ezt a szerepet az úton kívül a már épülő közforgalmú kikötő és a ma még tervezett Duna-híd is növeli.



Nyul Zoltán, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese azt közölte, a Bóly-Ivándárda autópályaszakasz mentén Nagynyárádnál pihenő, Ivándárdánál ellenőrzőállomás, Babarcnál mérnökségi telep létesül a használat és az üzemeltetés 21. századi követelményeinek kielégítésére.