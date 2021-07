Közlekedés

Közel 140 fokos aszfalthőmérsékletet mért a Magyar Közút Kakucson

Elképesztő hőség tombolt az országban, rengeteg poszt került fel a közösségi oldalakra arról, milyen hőmérsékletet mértek az autósok közlekedés közben. Sokan azonban a legnagyobb kánikulában is szabadtéren dolgoznak, például a közutasok.



A Magyar Közút más máskor is készített hőkamerás felvételeket arról, hogy hőségriadó idején milyen forró az útburkolat azokon a helyeken, ahol dolgoznak az embereik. Most a Pest megyei Kakucson mérték meg, hány fokos az aszfalt.



A felvételen jól látható, hogy míg a külső, fás környezetben alig több mint 36 fok volt, addig az aszfaltozás mellett már 50 fok felett volt a burkolat hőmérséklete, az aszfalt terítésekor pedig már közel 140 fokot mértek.



A Közút egyébként az elmúlt napokban valamennyi munkaterületére és munkahelyére kiterjedően hőségriasztást rendelt el. Közlésük szerint a munkavédelmi előírásokat mindig szem előtt tartva, megfelelően gondoskodnak az utakon dolgozó – útüzemeltető és útellenőr – szakemberekől hőség idején. Minden esetben biztosítják számukra az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeit, továbbá fokozottan ellenőrzik azok meglétét. Az úton dolgozó munkavállalóik számára a leégés ellen megfelelő öltözéket (UV védelemmel ellátott szemüveg, nyári sapka) és magas faktorszámú védőkészítményt biztosítanak.