Speciális traffipaxokat vásárol a rendőrség

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a közlekedési szabálytalanságok bizonyításához megfelelő minőségű képet készítő és sebességet is mérő berendezéseket vásárol, ezúttal negyven darabot - írta a napi.hu az európai uniós közbeszerzési értesítőből (TED).



A pályázatot „40 mozgás közbeni mérésre is hitelesített, közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérő berendezés” szállítására írták ki. A TED-en most megjelent közbeszerzési részvételi felhívás szerint a berendezéseket „a közlekedési jogsértések megelőzése, felderítése és a közlekedésbiztonsági helyzet javítása érdekében, valamint a mozgás közben észlelt jogsértések dokumentálásához, illetőleg a helyszíni intézkedést igénylő jogsértések bizonyítása ” érdekében szerzik be.



A közbeszerzésre olyan cégek jelentkezhetnek, amelyek az elmúlt három évben szállítottak vagy gyártottak legalább nyolc darab, közúti ellenőrzésre, a közlekedési jogsértések bizonyításához szükséges tárgyi bizonyítási eszközként felhasználható mozgó és/vagy állókép felvételek készítésére alkalmas kamerás megfigyelő eszköz szállítására vagy gyártására vonatkozó referenciával, amely több szerződéssel igazolható - olvasható a kiírásban.



Az ajánlatkérő közúti ellenőrzés elvégzésére alkalmasnak tekinti azokat a kamerákat, amelyek integrálhatók a következő rendszerek valamelyikébe:



• járműsebesség ellenőrzésére szolgáló kamerás rendszer,



• automatikus rendszámfelismerő rendszer,



• járműforgalom ellenőrzésére szolgáló rendszer,



• forgalomszámláló rendszer,



• hőkamerás azonosító rendszer,



• térfigyelő rendszer.



Az érdeklődő cégek augusztus 2-ig jelezhetik részvételi szándékukat a rendőrség közbeszerzésén. Az eladónak azt is vállalnia kell, hogy az eszköz használatáról, azok átadását követő tíz napon belül, 45 személynek elméleti és gyakorlati oktatást tart, budapesti helyszínen – derül ki a részvételi felhívásból. A nyertessel 9 hónapos szerződést kötnek.