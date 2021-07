Közlekedés

Repülő autót teszteltek a határ közelében - videó

Sikeres, 35 perces repülést hajtott végre Nyitra és Pozsony között az AirCar fantázianevű repülő autó, azaz egy autózásra és repülésre is alkalmas, átalakítható jármű.



A járműben egyébként egy BMW-motor dolgozik, és sima, benzinkúton is kapható benzinnel működik. Mindössze 2 perc és 15 másodperc kell ahhoz, hogy autó állapotból repülő állapotba alakuljon át, utazni pedig két ember utazhat benne, ha összesen nem nyomnak többet, mint 200 kg.



A fejlesztője, Stefan Klein állítása szerint a jármű 1000 kilométert tud repülni 2500 méter magasságban, és eddig már 40 repülési órát teljesített a levegőben, viszont nem tud helyből fel- és leszállni, hanem futópálya kell neki.



A repülést is Klein hajtotta végre, utána azt mondta, „normális” és „nagyon kellemes” élmény volt. A repülő a levegőben 170 kilométer per órás utazósebességgel ment. A fejlesztés mögött álló cég, a Klein Vision állítása szerint két év és kevesebb mint 2 millió euró kellett a fejlesztéshez - írta a Nyugat.hu.