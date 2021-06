Közlekedés

BKK: pályafelújítás miatt változik a 17-es, az 56-os és a 61-es villamos közlekedése

Pályafelújítás miatt változik a 17-es, az 56-os és a 61-es villamos közlekedése június 26-a és július 5-e között - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.



A közlemény szerint több helyen is felújítják a villamospályát a Széll Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között, ezért június 26-a, szombat és július 5-e, hétfő között változik a Krisztina körúton, illetve az Alkotás utcán át járó villamosok közlekedése.



A 17-es villamos a Bécsi út-Vörösvári út és a Széll Kálmán tér, illetve a Déli pályaudvar és Savoya park között jár, de az Alkotás utca helyett a Krisztina körúton közlekednek a szerelvények.



Az 56-os villamos rövidített útvonalon, a Városház tér és Újbuda-központ között jár a szokásos módon a hétköznapi csúcsidőszakokban, az 56A villamos közlekedése ideiglenesen szünetel. Az 56-os és az 56A villamosok helyett a Krisztinavárosban a 17-es villamos közlekedik - tették hozzá.



A 61-es villamos csak Hűvösvölgy és a Széll Kálmán tér között, az 56-os és a 61-es villamos közös "követési gyakoriságával" jár - írták.



Közölték azt is, a Széll Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között az Alkotás utca - Villányi út útvonalon a 17-es és a 61-es villamosok helyett a 61-es pótlóbusszal lehet utazni.



Az 59-es és 59A villamosok helyett továbbra is pótlóbusszal lehet utazni a Nagyenyed utcai villamospálya felújítása miatt. A 21-es, 21A, 39-es, 102-es és 990-es autóbuszok jelenlegi terelése sem változik.



A Déli pályaudvar és a Széll Kálmán tér között az 59-es és 61-es pótlóbuszok mellett az M2-es metróval, valamint a 21-es, 21A, 39-es, 102-es, 139-es, 140-es, 140A autóbuszokkal lehet utazni - áll a közleményben.