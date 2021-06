EURO-2020

BKK: a szerdai portugál-francia miatt is lezárások, járatsűrítések lesznek

A szerda esti Portugália-Franciaország csoportmérkőzésre is járatsűrítésekkel készül a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). A környéken már 17 órától lezárások lesznek, ezért érdemes előre megtervezni az utazást - hívta fel a figyelmet kedden az MTI-hez eljuttatott közleményében a BKK.



Kiemelték, hogy a Puskás Aréna környezetében várható meccs miatti útlezárások a Pest keleti részén, különösen a Zuglón áthaladók közlekedésére is hatással lehetnek. Az utazás megtervezéséhez érdemes a BKK Futár alkalmazást használni, amely valós idejű járatinformációk alapján számolja ki a megfelelő útvonalat - tették hozzá.



Azt írták, akinek lehetősége van rá, szerdán - ha nem meccsre vagy a szurkolói zóna helyszínére megy - kerülje el a Puskás Aréna és a Hősök tere környékét, illetve a környező útvonalakat. Aki a mérkőzés előtt, illetve után Újpestre vagy Újpalotára szeretne eljutni, annak érdemes alternatív útvonalakat keresnie - írták, példaként kiemelve a 3-as metrót, a 14-es és a 69-es villamost.



Kifejtették: a szerdai rendezvény ideje alatt a stadionnál és környékén változatlanul nincs parkolási lehetőség, a környezetében pedig előreláthatóan 17 órától várhatóan éjjel 1-ig közúti korlátozásokra kell számítani. Akik mégis autóval indulnak útnak, azoknak célszerű a közösségi közlekedési járatok útvonala melletti parkolóhelyeket igénybe venniük. A BKK a kötöttpályás közlekedési eszközök - metró, villamos - igénybevételét javasolja.



Azt ajánlják, a mérkőzésre elsősorban a megszokottnál lényegesen gyakrabban induló 2-es és 4-es metróval, illetve az 1-es villamossal érdemes utazni. Az aréna a Keleti pályaudvar és a Puskás Ferenc Stadion metróállomástól gyalog közelíthető meg.



A Puskás Aréna környezetében várhatóan 17 órától lezárják a közúti forgalom elől a Verseny utcát és az Istvánmezei utat teljesen, továbbá a Dózsa György út, a Stefánia út, az Egressy út és az Ifjúság útja egy-egy szakaszát. Emellett a Hungária körúton is számítani lehet egyes forgalmi sávok időszakos korlátozására az Egressy út és a Stefánia út között.



A Hősök tere környékét, a Dózsa György utat, valamint a keresztező utakat a szurkolói vonulás miatt lezárják, ezért időszakosan járhatatlanná válhat a Thököly út. Mindezek miatt jó néhány BKK-járat megváltozott útvonalon közlekedhet vagy ideiglenes megállóhelyen állhat meg. Változások lehetnek az 5-ös, 7-es, 7E, 8E, 108E, 110-es, 110E, 112-es, 133E, a 20E, 30-as, 30A, 230-as, 130-as és 195-ös autóbuszjáratok, valamint a 72M, a 75-ös, 77-es és a 79M trolibuszok közlekedésében.



A BKK közleményében kitért arra is, hogy a közterületeken lévő megállókban már nem kötelező szájat és orrot eltakaró maszkot hordani, ellenben a közösségi közlekedés használatakor, valamint a zárt helyiségekben - így a metróállomásokon - változatlanul érvényben van a maszkviselési szabály.<

A budapesti társrendezésű labdarúgó Európa-bajnoksággal összefüggő lezárásokról és forgalomkorlátozásokról részletes térkép található a rendőrség honlapján is a http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/uefa-euro-2020/aktualis-forgalomkorlatozasok-budapesten-a oldalon.