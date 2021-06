Koronavírus-járvány

Hétfőtől újranyit a szerb-magyar határátkelők egy része

A koronavírus-járvány miatti lezárásokat követően csak a Horgos-Röszke és a Kelebia-Tompa határátkelők voltak használhatók Szerbia és Magyarország között, hétfőtől azonban a Bajmok-Bácsalmás, a Királyhalom-Ásotthalom és a Gyála-Tiszasziget átkelő is megnyílik - tájékoztatott a közösségi médiában Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.



A politikus azt írta, arról tájékoztatták, hogy a jövő hétfőtől újra üzemelnek ezek az átkelők is a megszokott időben. Emellett reményének adott hangot, hogy hamarosan a többi átkelő is újranyit.



A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában szerdára 214-gyel 714 054-re, Koszovóban öttel 107 039-re, Észak-Macedóniában 23-mal 155 399-re, Montenegróban 14-gyel 99 848-ra, Bosznia-Hercegovinában pedig 45-tel 204 059-re növekedett.



A járvány halálos áldozatainak száma az utóbbi 24 órában Szerbiában hattal 6930-ra, Koszovóban eggyel 2250-re, Észak-Macedóniában néggyel 5463-ra, Montenegróban kettővel 1595-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 11-gyel 9344-re emelkedett.