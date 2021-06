Közlekedés

Csütörtöktől három éjszakára lezárják egy szakaszon a Budai alsó rakpartot

A Lánchíd-felújítás előkészítésének részeként függesztett állványzatot építenek, emiatt csütörtök, péntek és szombat éjszaka lezárják a Budai alsó rakpartot a Döbrentei tér és a Halász utca között - tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-t.



A BKK közölte: folyamatosan és ütemezetten épül a Lánchíd függesztett állványzata, a pesti nyílásnál lévőt kedden üzembe helyezték, és már szerelik a budai hídnyílás függesztett állványzatát is.



Az állvány Budai alsó rakpartot érintő szakaszát június 3. és 5. között állítja össze a kivitelező A-Híd Zrt., így a Döbrentei tér (Erzsébet híd) és a Halász utca között csütörtök, péntek és szombat 22 órától hajnali 6 óráig lezárásra kell számítani.



Erre azért van szükség, mert az útpálya fölött biztonságosan állványt építeni csak úgy lehet, ha ott közben nem közlekedik senki - írták.



Azért, hogy kivitelezési munkák ideje alatt csak a legszükségesebb mértékben kelljen korlátozni a forgalmat, az állványzat ezen a szakaszon nem érhet lejjebb a hídszerkezet alsó síkjánál. Az úgynevezett munkaszintet úgy kell kialakítani, hogy teljesen zárt legyen, és így a felújítás alatt semmi se eshessen az útra - ismertették.



A teljes alsó függesztett állványzat építése április közepén kezdődött, és a Lánchíd június 16-ai lezárására fejeződik be, a felülete 6550 négyzetméter lesz. A mintegy 105 tonnányi alumíniumszerkezetet, valamint a többi tartozékot is kézzel kellett a helyére vinni és beszerelni - olvasható a BKK közleményében.



Emlékeztettek, hogy az A-Híd Zrt. április 16-án vette át a teljes munkaterületet. Ezzel egy időben a pesti oldalon lezárták a gyalogos-aluljárót, a budait ugyanakkor június 16-áig nyitva tartják, és addig a közúti forgalom zavartalan, így a 16-os és a 105-ös nappali, valamint a 916-os és a 990-es éjszakai autóbuszjáratok is közlekednek a Lánchídon. A Clark Ádám tér és a Széchenyi István tér között - mindkét irányban - ingyenesen lehet utazni a híd teljes lezárásáig.



A közúti forgalomnak várhatóan 2022 decemberében adják vissza majd a hídpályát, a gyalogos járdák azonban a munkák 2023-as befejezéséig munkaterületek maradnak.



A kivitelezési munkák előreláthatóan 2023 augusztusában fejeződnek be, ezután kezdődhet a műszaki átadás-átvételi eljárás. A cél, hogy a felújított Lánchidat Budapest a 150. születésnapjára átadják - közölte a BKK.