Közlekedés

Újra jár a 139 éves Zsuzsi vonat

A másfél éves üzemszünet idején kormányzati támogatással több mint 770 millió forintból több mozdonyt és kocsit, illetve hét kilométeres pályaszakaszt is felújítottak. 2021.05.27 19:35 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Hosszú és csendes pandémiás kényszerpihenőt követően" újra közlekedik a 139 éves Zsuzsi erdei vasút - jelentette be a debreceni polgármester a szezonnyitó ünnepségen csütörtökön.



Papp László (Fidesz-KDNP) utalt rá, hogy a másfél éves üzemszünet idején kormányzati támogatással több mint 770 millió forintból több mozdonyt és kocsit, illetve hét kilométeres pályaszakaszt is felújítottak.



A polgármester fontos értéknek nevezte, hogy az 1882-ben útjára indult kisvasút, Magyarország leghosszabb ideje, folyamatosan, megszakítás nélkül üzemelő kisvasútja a 21. században is zökkenőmentesen működjön.



Papp László utalt rá, hogy Debrecent több mint 15 ezer hektár erdő veszi körül, és reményét fejezte ki, hogy újra sok helybéli keresi fel az Erdőspusztákat a Zsuzsi vonattal.



Tasó László (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője fontosnak nevezte, hogy a jövő generációinak is megőrizzék a Zsuzsi vonatot, és a "páratlan kincset, az erdőket".



A kormánypárti politikus szerint azt is meg kell vizsgálni, hogyan lehetne integrálni a Zsuzsi vonatot Debrecen közösségi közlekedésébe.



Kacsó Dániel, az Aktív Magyarország sajtófőnöke a 2017-ben elindult kisvasút-rekonstrukciós program zászlóshajójának nevezte a debreceni Zsuzsi erdei vasutat.



Beszélt arról is, hogy tavaly nyáron hirdették meg a Tisztítsuk meg Magyarországot programot, a 13 milliárd forintos projekt nagyon népszerű lett, nagyon sok önkormányzat pályázott és szervezte meg a munkákat.



A márciusban meghirdetett tavaszi nagytakarítás kampány pedig mozgalommá nőtte ki magát, így azt jövőre is folytatni fogják - tette hozzá a szóvivő, majd a jelenlevők, köztük sok debreceni fiatal sportoló, felszálltak a Zsuzsi vonat első járatára, és a 17 kilométeres erdei pálya mentén több megállónál összeszedték az eldobált szemetet.