Közlekedés

ITM: zöld rendszámot kaphatnak a tisztán elektromos motorok is

Világoszöld alapszínű rendszámot használhatnak augusztustól a kizárólag elektromos meghajtású motorkerékpárok is. A környezetkímélő járművek üzemeltetői a hatályos előírások alapján többféle adó- és illeték megfizetése alól mentesülnek - jelentette be pénteken az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).



A közleményben emlékeztetnek: a magyarországi üvegházhatású gázkibocsátás ötödéért a közlekedési szektor, ezen belül 98 százalékban a közúti közlekedés felel. E környezetterhelés csökkentése nagyban elősegíthető a járműállomány korszerűsítésével, fiatalításával. A közúti kibocsátás mérséklése érdekében a környezetkímélő járművek térnyerése az anyagi ösztönzők mellett szabályozási és szemléletformálási eszközökkel is támogatandó. Az Elektromobilitási Stratégia legkésőbb 2025-ig irányozza elő a zöld rendszámhoz kapcsolódó rendelkezések teljes felülvizsgálatát.



E folyamat előkészületeinek részeként született döntés arról, hogy a kizárólag elektromos meghajtású motorkerékpárok is zöld rendszámmal szerelhetők fel. A járművek környezetkímélővé besorolását műszaki vizsga vagy hatósági szemle alkalmával kérhetik az üzemben tartók. Az új előírások augusztus 11-én lépnek hatályba. Ezt követően a környezetkímélőként bejegyzett motorkerékpárok első forgalomba helyezésük során világoszöld alapszínű hatósági jelzést kapnak.



A járműkategóriába a többi között a quadokat és a mopedautókat is beleértve három-négyszáz elektromos motorkerékpár közlekedik Magyarországon. A hétköznapi értelemben vett kétkerekű motorokból mintegy 150 elektromos hajtású lehet forgalomban idehaza. A már használatban lévő járművek üzemben tartói is időszakos vizsgálaton vagy szemlén kérhetik a környezetkímélővé besorolást, majd ezt követően végeztethetik el a rendszám cseréjét.



Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár kiemelte: "A környezetkímélő motorkerékpárok után nem kell regisztrációs adót és visszterhes vagyonátruházási illetéket fizetni. 2021 elejétől e tiszta járművek mentesültek a gépjárműadó alól is. Az elektromos motorosok tehát megtakaríthatják a motorkerékpárok korától és műszaki jellemzőitől függő adóterhek összesen több tízezer forintos költségét."



Az újonnan forgalomba helyezett alternatív hajtású járművek száma az uniós tagállamok közül Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben tavaly. A kormány a Klíma- és természetvédelmi akciótervben több intézkedéssel támogatja a közúti közlekedés zöldítését. A Zöld busz program 36 milliárd forinttal ösztönzi az autóbuszok tiszta és csendes elektromos járművekre cserélését a nagyvárosok helyi közlekedésében. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázata 2020-ban mintegy 6 milliárd forinttal járult hozzá több mint kétezer környezetkímélő autó és robogó beszerzéséhez.