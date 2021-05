Közlekedés

BKK: a felújítás előtt búvárok vizsgálják át a Duna medrét a Lánchídnál

Megkezdődött a Lánchídnál a Duna medrének fém- és lőszermentesítése, a munkák előreláthatóan másfél hónapig tartanak - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel.



A BKK közleménye szerint a Lánchídon és környezetében javában tartanak a felújítást előkészítő munkák. A Duna érintett szakaszának medréről korábban szonárfelvételek készültek a híd tengelyétől mért 250-250 méteres távolságig.



Az előzetes felmérések alapján, valamint a hatóságok által jóváhagyott terveknek és engedélyeknek megfelelően ezúttal - 50-50 méteres távolságon belül - újabb méréseket végeznek, illetve búvárfelderítők merülnek alá - írták.



Közölték, a vizsgálatok megkezdésével párhuzamosan, szerdától a Magyar Honvédség tűzszerészei folyamatosan közreműködnek a felderítő munkákban. Az esetlegesen talált lőszereket a honvédségi szakemberek hatástalanítják, az egyéb, mozgatható fémtárgyakat pedig a pontos felmérés után búvárok emelik ki.



A munkavégzés idejére az itt közlekedő hajókat elterelik, és időszakosan hajózási zárlatot is elrendelnek. A zárlat alól a munkálatokban részt vevő felderítő, honvédségi és vízirendészeti hajók mellett a folyamfelügyeleti, valamint a mentő- és tűzoltósági hajók is mentesülnek.



A Lánchíd környezetében lévő területek fém- és lőszermentesítési munkái több ütemben történnek, és előreláthatólag összesen másfél hónapig tartanak.



A BKK emlékeztetett, a közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelező, az A-Híd Zrt. április 16-án vette át a teljes munkaterületet. Ezzel egy időben a pesti oldalon lezárta a gyalogos-aluljárót, a budai ugyanakkor június közepéig nyitva marad, és addig a közúti forgalom, így a 16-os és a 105-ös nappali, valamint a 916-os és a 990-es éjszakai autóbuszjáratok is zavartalanul közlekednek a Lánchídon.



A Clark Ádám tér és a Széchenyi István tér között - mindkét irányban - ingyenesen lehet utazni a híd teljes lezárásáig.



A közúti forgalomnak várhatóan 2022 decemberében adják vissza a hídpályát, a gyalogos járdák azonban a munkák 2023-as befejezéséig munkaterületek maradnak.



A kivitelezési munkák előreláthatóan 2023 augusztusában fejeződnek be, ezután kezdődhet a műszaki átadás-átvételi eljárás. "Cél, hogy Budapest a 150. születésnapjára 2023-ban méltó ajándékot kapjon - a megszépült Lánchidat" - írta a BKK.