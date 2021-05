Vasúti közlekedés

MÁV: jelentősen növekszik a kerékpáros utasok száma

Az idén a legutóbbi hétvégén mintegy 10 ezer utas vitte magával kerékpárját, ami háromszorosa a 2019-es azonos hétvégi adatoknak. 2021.05.12 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jelentősen növekszik a kerékpáros utasok száma a vasúton, tavaly május 9-éig több mint 155 ezren vettek kerékpárjegyet, a vonattal biciklit szállítók száma 35 százalékkal haladta meg az előző évi adatokat a járványhelyzet és a kedvezőtlen tavaszi időjárás ellenére is - közölte a MÁV szerdán az MTI-vel.



Kiemelték, az idén a legutóbbi hétvégén mintegy 10 ezer utas vitte magával kerékpárját, ami háromszorosa a 2019-es azonos hétvégi adatoknak.



Hangsúlyozzák, a MÁV-Start partner kíván lenni a kerékpárszállításban, a tavasztól őszig tartó bringás szezonban a lehetőségeihez képest növeli a kerékpárszállítási kapacitást, ugyanakkor erről a kerékpárosoknak is célszerű tájékozódni.



Felhívják a figyelmet arra, hogy a népszerű biciklis túrahelyekre közlekednek olyan nagybefogadóképességű kocsival kiegészített vonatok, amelyeken akár 32-36 kerékpár is elfér. Ez utóbbiakat érdemes választani egyéni vagy csoportos biciklitúrák során is.



A kerékpárszállítási lehetőségekről a MÁV-Volán-csoport honlapján lehet tájékozódni.