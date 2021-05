Hétfőtől korlátozások lesznek a romániai A1-es autópálya két szakasza között

Közlekedés

Hétfőtől korlátozásokat vezetnek be a dél-erdélyi A1-es autópálya két megépített szakaszát összekötő DN68A országúton - közölte a temesvári regionális útügyi igazgatóság.

Az országút 15 kilométeres Mardzsina (Margina) - Holgya (Holdea) szakaszára július 10-ig nem hajthatnak rá a 7,5 tonnánál nagyobb megengedett tömegű járművek. Kivételt a személyszállító és élő állatokat szállító járművek képeznek. A hegyek közt kanyargó országút azt követően került kritikus állapotba, hogy az A1-es autópálya elmúlt években történt újabb szakaszainak az átadása után az autópályára tevődött át a forgalom nagy része, és a hiányzó autópálya-szakaszt ez az út pótolta.



Az útügyi igazgatóság közlése szerint az érintett szakaszon az országút teljes rehabilitációját végzik, és csak egy sávon, váltakozó irányban lesz lehetséges a közlekedés 30 kilométer/óra sebességkorlátozás mellett. Mivel a Mardzsina és Holgya között nem épült meg az autópálya, és más út nem halad az országúttal párhuzamosan, csak nagy kitérővel lehet elkerülni az érintett útszakaszt.



Az útügyi igazgatóság azt javasolja, hogy a Csanádpalota-Nagylak 2 autópálya-határátkelőhelytől Bukarest felé tartó teherforgalom Lugos, Karánsebes és Hátszeg érintésével egy 180 kilométeres hurok megtételével kerülje ki az érintett szakaszt, és Piskinél (Simeria) térjen vissza az autópályára.



Alternatív megoldásként javasolja a Maros völgyén haladó E68-as európai út 130 kilométeres szakaszát Arad és Marosilye között. A Bukarest irányából a határ felé tartó teherforgalom számára kimondottan ez utóbbi változatot ajánlja. A kerülőutakat a személygépkocsi-forgalomnak is ajánlja a hatóság.



A dél-erdélyi A1-es autópályából a magyar-román államhatártól Nagyszebenig csupán a Mardzsina és Holgya közötti kilenc kilométeres szakasz nem épült meg. Az alagutat is magában foglaló, problémás hegyi szakasznak 2016-ra kellett volna megépülnie, de a román állam felbontotta a szerződést az olasz építővel, amely 2013-ban elnyerte a munkát. A romániai közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) honlapján elérhető interaktív térképen az szerepel, hogy jelenleg az útépítés a tervező és a kivitelező cég pályázat útján történő kiválasztása szakaszában van.



Egy évvel ezelőtt Lucian Bode akkori szállításügyi miniszter azt közölte, hogy a hiányzó pályaszakasz szerencsés esetben is csak 2024-re készülhet el.