Koronavírus-járvány

Hétfőtől ismét fel lehet szállni az első ajtóknál is a BKK járataira

A BKK arra kéri az utazókat, hogy ha az adott járat kihasználtsága engedi, továbbra is ügyeljenek a védőtávolság betartására 2021.05.07 23:30 MTI

Hétfőtől ismét fel lehet szállni az első ajtóknál is a buszokra és a trolibuszokra a fővárosban, és eltávolítják a koronavírus-járvány miatt a járművezetők védelméért kihúzott kordonokat is - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.



A közlemény szerint azokra az autóbuszokra és trolibuszokra, amelyek korábban az elsőajtós felszállási rend szerint üzemeltek, csak az első ajtón lehet majd felszállni. Az elsőajtós felszállási renddel a társaság elsődleges célja az utazási feltételek betartatása és a társaság jogos bevételeinek biztosítása - írták.



A BKK arra kéri az utazókat, hogy ha az adott járat kihasználtsága engedi, továbbra is ügyeljenek a védőtávolság betartására, a járművezetők védelméért pedig lehetőleg minél távolabb foglaljanak helyet a vezetőfülkétől.



Kiemelték, hogy vonaljegyet várhatóan június közepéig továbbra sem lehet a járművezetőktől vásárolni. Jegyet és bérletet a közlekedési mobiljegy-alkalmazással, bérlet- és jegyautomatából, a BKK ügyfélközpontjaiban, jegypénztáraiban lehet vásárolni. Vonaljegyet és tízdarabos gyűjtőjegyet pedig a társaság viszonteladó-partnereinél is lehet venni - olvasható a közleményben.