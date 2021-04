Koronavírus-járvány

Újranyitnak a repülőtéri BKK ügyfélszolgálatok

2021.04.29 00:30 MTI

Újra kinyitnak szombattól a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) ügyfélszolgálatai a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren - közölte a társaság szerdán az MTI-vel.



A BKK közleménye szerint a légiforgalom várható élénkülése miatt május elsejétől, szombattól csökkentett pultszámmal újra kinyitnak a reptéri ügyfélszolgálatai.



A társaság munkatársai a 2A terminálon mindennap 8 és 22 óra között, a 2B terminálon 9 és 21 óra között állnak az ügyfelek rendelkezésére - írták.



A koronavírus elleni hatékony védekezés érdekében az ügyfélszolgálat munkatársai maszkot viselnek és plexifalak választják el őket az ügyfelektől.



A BKK arra kéri ügyfeleit, hogy sorban állás közben figyeljenek a biztonságos távolságra, illetve ha az megoldható, fizetéskor készpénz helyett bankkártyát használjanak.



Felhívták a figyelmet arra is, hogy jegyet és bérletet az éjjel-nappal működő jegyautomatákból is lehet vásárolni, amelyekből összesen nyolc található a repülőtéren, emellett számos termék a mobiljegyapplikáción keresztül is elérhető.



A BKK személyes értékesítőhelyeinek nyitvatartásáról és az ott elérhető szolgáltatásokról a társaság honlapján lehet bővebben olvasni. A mobiljegy használatról minden további fontos információ megtalálható a bkk.hu/mobiljegy oldalon - olvasható a közleményben.