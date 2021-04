Közlekedés

BKK: terelőelemekkel és felfestésekkel igyekeznek biztosítani a tömegközlekedési járatok zavartalan közlekedését

Terelőelemekkel és a parkolást szabályozó figyelemfelhívó felfestésekkel igyekszik biztosítani a közösségi közlekedés járatainak zavartalan közlekedését a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), mivel a szabálytalanul parkoló autók városszerte, de főképp a belvárosi útszakaszokon okoznak jelentős problémát - közölte a társaság hétfőn az MTI-vel.



A BKK közleménye szerint a fővárosban évente több mint 2000 olyan esetet regisztrálnak, amikor szabálytalan parkolás akadályozza a járatok haladását, valamint az utasokat abban, hogy a menetidőnek megfelelően elérjék az úti céljukat.



Az esetek mintegy fele a belvárosi trolibuszvonalakat érinti, hiszen a belvárosi szűk utcák és az áramellátáshoz való kötöttség nehezíti az útban lévő járművek kikerülését.



Közölték, elsőként a VI. kerületi Szondi utca-Izabella utca csomópontban történt forgalomtechnikai beavatkozás: a Budapest Közút Zrt.-vel együttműködve beton terelőelemeket helyeztek ki, így az autók csak a parkolásra kijelölt területeken tudnak megállni. A beavatkozással szabaddá vált a trolibusz útvonala, az utasok megbízhatóbb és kiszámíthatóbb szolgáltatást vehetnek igénybe.



Ezt megelőzően gyakran előfordult, hogy a járművek szabálytalanul, a megállni tilos tábla figyelmen kívül hagyásával, vagy a forgalomtól elzárt területen parkoltak, ezzel akadályozva a trolibuszok bekanyarodását a Szondi utcába - írták. Hozzátették, hogy ennek következtében a 73M trolibusz menetideje sokszor kiszámíthatatlanná vált, pedig a járatnak a 3-as metrópótlásban is jelentős szerepe van.



A BKK közölte, egy másik helyszínen, a XII. kerületi Ugocsa utca-Márvány utca csomópontjában a napokban megerősítették a parkolást szabályozó figyelemfelhívó felfestéseket, ezzel elősegítve a 105-ös autóbusz akadálymentes kanyarodását.



A társaság arra kéri az autósokat, hogy csak a kijelölt parkolóhelyeket, és azokat szabályosan, a felfestéseknek megfelelően használják, ezzel segítve a közösségi közlekedés járműveinek haladását.



Ha a szabálytalanul parkoló autók akadályozzák a járműveket, az illetékes hatóságok elszállíthatják azokat, a gépkocsi tulajdonosa pedig - az idevonatkozó kormányrendelet értelmében - 10 ezertől 30 ezer forintig terjedő pénzbírságra is számíthat - figyelmeztettek.



A BKK folyamatosan vizsgálja a kritikus helyszíneket, s jelenleg több helyen is előkészíti a fentiekhez hasonló, megelőző intézkedések bevezetését - írták.