Közlekedés

Nagy ívben kerülje el az M0-st Dunaharszti környékén

A péntek kora délutáni órákig csak 1 sávon haladhat a forgalom az M0-s autóút soroksári Dunaág-hídján, az M5-ös irányába. Utána meg jön a péntek délutáni dugó. 2021.04.23 ma.hu

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában 2021. április 21., szerdától az M0-s autóút M5-ös autópálya felé vezető oldalán a Soroksári Dunaág-hídon burkolatjavítási munkák kezdődtek. Ehhez kapcsolódóan április 23-án a délelőtti, kora délutáni órákig aszfaltozási munkákat végeznek a szakemberek, így ideiglenesen csak 1 sávon haladhat a forgalom az M5-ös autópálya irányába.



Az átfogó burkolatjavítás két ütemben zajlik majd, az első két hétben a szakemberek a külső sávot újítják fel, a következő két hétben pedig a középső sávot. A burkolatjavítás ideje alatt sávlezárásra és sebességkorlátozásra számíthatnak a közlekedők. A felújítási munkák során nemcsak a marási és aszfaltozási munkákat végzik el a hídfelújításra specializálódott szakvállalkozók, hanem lecserélik a hídszigetelést és a felette lévő burkolati rétegrendet is, hogy hosszú távon is megfelelő állapotban használhassák a közlekedők ezt a forgalmas útszakaszt. Tekintettel a speciális beavatkozási munkákra, a technológiai idők betartása miatt szükséges a két-két hétnyi korlátozás bevezetése a felújításban érintett sávokon. Ezt követően viszont a szakaszon a munkálatok előtt érvényben lévő 80 km/órás sebességkorlátozás is meg fog szűnni.



Az autóút M1-től az M5-ös autópálya irányába tartó szakaszán, a 22-es kilométerszelvénynél a középső sávon szükséges burkolatjavítási munkákat végzik a szakemberek kora reggeltől, 3 réteg aszfalt beépítésével, így ezen a szakaszon várhatóan 13-14 óráig csak 1 sávon haladhat a forgalom. Az érintett útszakaszon jelentős torlódás várható, így a Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a közlekedőket, hogy ha tehetik, kerüljék el az M0-s autóút ezen részét a délelőtti órákban.



A korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon érdemes tájékozódni, de javasolt navigációs, közösségi autós alkalmazást is használnia a közlekedőknek, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék. A szakemberek a közlekedők türelmét és megértését kérik a felújítási munkák idejére, a beavatkozásokat az ő érdekükben végzik.