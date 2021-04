Koronavírus-járvány

ITM: hétfőtől újraindulnak a közlekedési vizsgák

2021.04.17 07:30 MTI

A KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont a járványügyi védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásához, az erről szóló jogszabályokhoz igazodva április 19-én újraindítja vizsgáztatási, vizsgálati és utánképzési tevékenységeit - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) pénteken az MTI-vel.



A múlt hónapban bevezetett korlátozásokkal összhangban a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. március 8-án függesztette fel a járművezetők és közlekedési szakemberek vizsgáit, alkalmassági vizsgálatait és utánképzéseit. A beoltottak száma már meghaladta a 3 milliót, így tovább folytatódik a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldása. Április 19-étől kinyitnak az óvodák, az általános iskolák alsó tagozatai visszatérnek a tantermi oktatáshoz.



A vizsgaközpont a működését érintő védelmi intézkedések és jogszabályok alapján - az ITM-mel történt előzetes egyeztetést követően - újraindítja vizsgáztatási és vizsgálati tevékenységeit a közúti, a vasúti, a hajózási és a drón területen is. Hétfőtől a társaság ügyfélszolgálati irodáiban a járványügyi előírások betartásával ismét lehetővé válik a személyes ügyintézés.



A társaság munkatársai megkezdték a szervezést: első körben a korábban lemondott közlekedési vizsgákat bonyolítják le, az érintett ügyfelek kiértesítése folyamatban van. Ők a leállás előtt beadott jelentkezésük alapján, a már megfizetett díj ellenében vehetnek majd részt az újrainduló vizsgákon, vizsgálatokon és utánképzéseken. A vizsgázók elsődlegesen a képzőszervek útján kapnak tájékoztatást az új időpontokról.



A vizsgaközpont a bevált gyakorlatnak megfelelően csak ott szervez vizsgákat, vizsgálatokat és utánképzéseket, ahol járványügyi szempontból biztonságos körülményeket tud teremteni. A részvétel kötelező feltétele az orrot és szájat eltakaró maszk viselése. A társaság minden helyszínen kézfertőtlenítőt biztosít, a védőtávolság betarthatósága érdekében korlátozza az egyszerre vizsgázók számát. A veszélyhelyzetre tekintettel rugalmasan kezelik akár a vizsga napján beérkező lemondásokat is, és ilyen esetben ingyenesen biztosítanak új időpontot.



A közleményben Mosóczi László, az ITM közlekedéspolitikáért felelős államtitkára elmondta: "a vizsgaközpont 2020-ban már bizonyította, hogy a járványhelyzetben is képes megteremteni és fenntartani a biztonságos közlekedési vizsgáztatás feltételeit. Tavaly a közel két hónapos kényszerű leállás dacára több mint 680 ezer vizsgát bonyolítottak le. Az ügyhátralék gyors ledolgozása érdekében szükség esetén készek akár hivatali időn túli vagy hétvégi időpontot is biztosítani az ügyfelek számára".