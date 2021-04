Koronavírus-járvány

ITM: áprilisban jegy és bérlet nélkül utazhatnak az alsósok a helyközi járatokon

A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának részeként április 19-én az általános iskolák alsó tagozatos tanulói számára újraindul a jelenléti oktatás. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) döntése alapján a kisiskolások a hónap fennmaradó részében diákigazolványuk felmutatásával, jegy vagy bérlet megváltása nélkül utazhatnak a helyközi közösségi közlekedésben.



Az ITM csütörtökön azt közölte az MTI-vel, jövő hétfőn az elsőtől a negyedik évfolyamosokig mintegy 350 ezer általános iskolás térhet vissza a tantermekbe.



A hét-tizenegy éves gyerekek egy része vonaton vagy helyközi autóbuszon jut el az oktatási intézményekbe. Egészségvédelmi okokból azonban a Volánbusznál szünetel a buszvezetői jegyértékesítés, a járatokon átmenetileg nem vásárolható menetjegy és bérlet - tették hozzá.



Felhívták a figyelmet, a szolgáltatók széles körben biztosítanak ugyan elektronikus elővételi lehetőségeket, de ezek nem minden esetben jelentenek gyors megoldást a legkisebbek számára.



Az ITM az iskolakezdés zavartalansága érdekében az alsó tagozatos gyermekeket április hátralévő részére mentesíti a jegy- és bérletváltási kötelezettség alól. A kisiskolások ebben a hónapban diákigazolványuk felmutatásával utazhatnak a helyközi vasúti és buszjáratokon.



Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár a közlemény szerint leszögezte: "az ITM, ahogy a korábbi hasonló esetekben, most is azonnal megteszi a szükséges lépéseket az utasok kényelme és biztonsága érdekében. A tárca a felesleges kiadásokat is megspórolja a magyar családoknak. Minisztériumi elrendelés alapján a helyközi szolgáltatók teljes egészében visszafizetik az áprilisra megváltott diákbérletek árát."



Az áprilisra szóló havi, április második felére érvényes félhavi, vagy legkorábban 2021. április 19-i kezdő érvényességi dátumú 30 napos helyközi tanulóbérleteket azoktól veszik vissza kezelési költség felszámítása nélkül, akik ezt legkésőbb április 26-án kérik - jelezték.



A részletes feltételekről a közlekedési szolgáltatók bővebben tájékoztatják majd utasaikat - közölte az ITM.