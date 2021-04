Közlekedés

Szerdától ideiglenesen zárva tart a Keleti pályaudvarnál lévő BKK-ügyfélközpont

Szerdától várhatóan a hónap végéig zárva tart a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) Keleti pályaudvarnál, az aluljáró szinten lévő ügyfélközpontja felújítás miatt.



A BKK keddi, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint ez alatt az időszak alatt az ügyfelek személyes kiszolgálása a Blaha Lujza téri és az Örs vezér téri pénztárakban, a Deák Ferenc téri ügyfélközpontban és a Központi ügyfélszolgálaton továbbra is biztosított.



A Keleti pályaudvarnál 12 jegy- és bérletautomatánál van lehetőség vásárlásra. A vonal- és gyűjtőjegyeket a BKK viszonteladó partnereinél is meg lehet venni. Továbbá változatlanul elérhetőek a mobiljegyek is - írták.



A BKK személyes értékesítőhelyeinek elérhetőségei a www.bkk.hu/magunkrol/elerhetosegek/bkk-ugyfelkozpontok honlapon, az értékesítési helyszínek - jegyautomaták, pénztárak, ügyfélközpontok, viszonteladók - pedig a BKK Pontkereső oldalon találhatók meg.