Az utak menti illegális hulladék felszámolását végzi a héten a Magyar Közút

A közútkezelő az út menti növényzet hamarosan esedékes kaszálása előtt összehangoltan, országosan gondoskodik az újratermelődő hulladékhalmok felszámolásáról.

A Tisztítsuk meg az Országot! programhoz kapcsolódva az elmúlt időszakban keletkezett út menti illegális szemét összegyűjtését végzi a héten a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a közútkezelő az út menti növényzet hamarosan esedékes kaszálása előtt összehangoltan, országosan gondoskodik az újratermelődő hulladékhalmok felszámolásáról.



A társaság hétfői közleményében felhívja a figyelmet, hogy a biztonságos munkavégzés érdekében több helyen is kisebb-nagyobb korlátozásra lesz szükség, és kéri az autósokat, hogy az ideiglenes korlátozásoknak megfelelően közlekedjenek a munkaterületek mellett.



Mint írják, a Magyar Közút évente egy kisebb megyeszékhely kommunális hulladékának megfelelő mennyiségű, illegálisan kidobott szemetet gyűjt össze az országos közutak mentén. Az átlagosan évi 10 ezer tonnányi szabálytalanul kihelyezett hulladék felszámolása mellett a társaság számos kampányszerű, országos programban vesz részt kezdeményezőként vagy csatlakozóként.



A közleményben a közútkezelő hangsúlyozta, hogy az illegális hulladék felszámolása rengeteg kapacitást von el más útüzemeltetési munkáktól. Az út menti szemét összegyűjtése és biztonságos lerakókba szállítása évente mintegy 1-1,5 milliárd forintba kerül. A Magyar Közút kéri az úthasználókat, hogy a hulladékukat ne dobálják el vagy helyezzék ki illegálisan az országos közutak mellé.



A társaság jelezte azt is, hogy a tavaszi időszakban elsősorban a téli hónapokban keletkezett burkolathibák kijavítására koncentrálnak, az elmúlt hetekben már a tartósabb, melegaszfaltos lokális javítások is elindulhattak, és csaknem 100 helyszínen a teljes körű felújításokat is elkezdhették a kivitelezők.