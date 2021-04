Gazdaság

18 százalékkal esett vissza a használtautó-import az első negyedévben

Idén márciusban a DataHouse adatai szerint 10 512 import használt személyautó került forgalomba Magyarországon, 11 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban, az első negyedévben pedig 30 971 használt személyautót hoztak be az országba, ez 18 százalékkal maradt el az előző év hasonló időszaki értékétől - közölte a JóAutók.hu kedden az MTI-vel.



Hozzátették, hogy bár a JóAutók.hu februári felmérése szerint a piac szereplőinek csaknem kétharmada arra számít, hogy az autópiac működése legkésőbb nyárra visszatérhet a régi kerékvágásba, szinte biztosnak látszik, hogy a korábbi, 40 ezret közelítő negyedéves szintektől akár évekre elbúcsúzhatnak a kereskedők. A honosítási szabályok idei szigorítása ugyanis épp az idős használt autók forgalomba helyezését nehezíti meg, amelyek a behozatal törzsállományát teszik ki. Emellett a tartósan 360 forint feletti euróárfolyam érezhetően megdrágítja a használtimportot.



Azt írták, amennyiben a következő hónapokban fokozatosan nyit a gazdaság, akkor idén éves szinten 130-135 ezer használtautó importjára lehet számítani, így a behozatal legfeljebb néhány százalékkal múlhatja felül a 2020-ban regisztrált 130 ezres számot.



A közleményben Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója elmondta, hogy míg a járvány kitöréséig negyedévenként csaknem 40 ezer használt személyautó özönlött be az országba, azóta mintegy 20 százalékkal lett alacsonyabb az átlagos negyedéves forgalom. A legnagyobb visszaesés közvetlenül a járvány kitörését követően, a szigorú lezárások idején következett be, ekkor 27 326-ra zuhant a második negyedéves érték. Az ezt követő szabadabb nyár csaknem 34 ezer példányig húzta vissza a forgalmat. A járvány második hullámának kialakulása óta a negyedéves behozatal volumene 31-32 ezer darabot tesz ki.