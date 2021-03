Koronavírus-járvány

BKV: a hannoveri villamosok első üléseit is elkordonozzák

Elkordonozza szerdától a TW 6000-es, hannoveri villamosok első üléseit is a koronavírus-járvány miatt bevezetett intézkedések részeként a BKV - közölte a társaság kedden az MTI-vel.



Mivel a hannoveri villamosok esetében a vezetőfülke lezárása teljes mértékben nem megoldható, ezeken a járműveken - a buszokhoz és trolikhoz hasonlóan - átmenetileg szalaggal kordonozzák el a vezetőfülke közvetlen közelében található első üléseket - olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben.



A BKV tájékoztatott arról is, hogy a hannoveri villamosokon bevezetett lezáráson kívül az összes villamoson a vezetőállás hátfalára kiragasztott matrica segítségével is kérik az utasokat, hogy kerüljék a vezetőfülke közvetlen közelében való tartózkodást.



A villamosok a megállóhelyekre érkezve az utastér jobb szellőzése érdekében le-, illetve felszálló utas esetén összes ajtajukat kinyitják - közölték.



Hannoveri villamosok közlekednek a 3-as, 24-es, 28-as, 37-es, 42-es, 50-es, 51-es, 52-es, 62-es, és a 69-es vonalakon.