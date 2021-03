Közlekedés

A márciusban lejáró nyugdíjas és kisgyerekes bérletigazolványokat április 30-ig elfogadja a BKK

A koronavírus-járvány miatt elrendelt védelmi intézkedésre tekintettel az álláskeresők bérletéhez szükséges, februári vagy márciusi keltezésű hatósági bizonyítványokat, illetve a márciusban lejáró nyugdíjas és kisgyerekes bérletigazolványokat április 30-ig elfogadja a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).



A társaság pénteken az MTI-vel közölte: a személyes érintkezés csökkentése érdekében a BKK is ideiglenes eljárásrendet alkalmaz. Az intézkedés azokat az utasokat érintheti, akik az álláskeresők bérletét, esetleg nyugdíjas vagy kisgyerekes bérletigazolványt használnak.



Mint írták, az álláskeresők havi bérletét normál esetben minden hónapban egy új, eredeti, papíralapú hatósági bizonyítvány beszerzésével lehet igényelni, azonban a koronavírus-járvány miatt a közigazgatásban korlátozottabbak lettek a személyes ügyintézési lehetőségek. Az álláskeresők bérletét ezért márciusban és áprilisban - azaz április 30-ig bezárólag - a februári vagy márciusi keltezésű hatósági bizonyítványokkal is ki lehet váltani.



A márciusban kiállított hatósági bizonyítványok esetében az elektronikus ügyintézéssel kiadottakat is elfogadják, de az így kiállított bizonyítványokat az ügyfél által kinyomtatva, tehát papíralapon lehet felhasználni a bérlet kiváltására - olvasható a közleményben.