Közlekedés

Kezdődik a felújítás, jövő szerdán két és fél évre lezárják a gyalogosok elől a Lánchidat

Elkezdődik a Lánchíd korszerűsítése, a március 17-i részleges munkaterület-átadás és -átvétel során lezárják a hídfők környezetét és a hídjárdát is, a gyalogosok a felújítás 2023-as tervezett befejezéséig nem mehetnek át a hídon - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.



A közlemény szerint a járdák március 17-i lezárására azért van szükség, mert a kivitelező A-Híd Zrt. így tudja zavartalanul elvégezni az előkészítő munkákat, vizsgálatokat és felméréseket. Ezekre többek között a darupálya kiépítése, valamint az odaépülő állványzat felállítása miatt van szükség.



Az autós forgalom elől június közepén zárják majd le a Lánchidat. Addig a 16-os és a 105-ös nappali, valamint a 916-os és a 990-es éjszakai autóbuszjárat zavartalanul közlekedik rajta.



A gyalogosjárdák lezárása miatt nem lehet majd átsétálni a hídon, ezért a BKK nappali és éjszakai autóbuszaival a Clark Ádám tér és a Széchenyi István tér között - mindkét irányban - ingyenesen lehet utazni a híd teljes lezárásáig.



A közlemény szerint a közúti forgalomnak várhatóan 2022 decemberében adják vissza a hídpályát, a gyalogos járdák azonban a munkák 2023-as befejezéséig munkaterületek maradnak.



A kivitelezési munkák előreláthatóan 2023 augusztusában fejeződnek be - írta a BKK.



A társaság emlékeztetett, a közbeszerzési eljáráson nyertes A-Híd Zrt. nettó 18,8 milliárd forintért újíthatja fel a Lánchidat. A korszerűsítés már nem tűrt halasztást - írták.



A BKK felhívta a figyelmet arra is, hogy március 13-tól 15-ig, azaz szombattól hétfőig a Lánchíd csak a járókelőké lesz. A fővárosi önkormányzat egyebek mellett ingyenes plakátkiállítással és telefonon játszható kincskereső játékkal várja az érdeklődőket.



A Lánchíd rekonstrukciója során újjáépítik a meglévő közúti pályalemezt, teljesen elbontják a gyalogos járdákat, majd újjáépítik azokat, a megmaradó acélszerkezeteket javítják és gondoskodnak a rozsdásodás elleni védelmükről, a gyalogos műemléki korlátokat felújítják, restaurálják.



A föld alatti lehorgonyzókamrákat szigetelik, felújítják, valamint a budai oldalon lévő szellőzőket átépítik, kiépítik a lehorgonyzókamrák dunai árvízi védekezési rendszerét, a hídfőkben lévő gyalogos aluljárókat kiszélesítik, a hídfők lépcsőit átépítik, valamint a helyiségeket felújítják.



A beruházás során a kőoroszlánokat restaurálják és a hiányzó műemléki elemeket visszaépítik, új, LED-technológiás közvilágítást és változtatható színképű díszvilágítást szerelnek fel, továbbá felújítják a pesti rakparton lévő zászlótartó bástyákat, gyalogos átkelőhelyet létesítenek a pesti hídfő északi és déli járdája között, valamint kiváltják és átcsoportosítják a hídon lévő közműveket - olvasható a BKK közleményében.