Koronavírus-járvány

BKV: vírusgátló aktív szűrők a Mercedes-Benz Conecto Next Generation buszokon

A többrétegű, progresszív felépítésű nagy teljesítményű részecskeszűrők még a legfinomabb aeroszolokat is megszűrik, ráadásul egy vírusgátló hatású réteggel is rendelkeznek. 2021.03.12 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A BKV autóbuszflottájában az év elején forgalomba állt tizenhét, valamint az e hónapban forgalomba álló további tizenöt új Mercedes-Benz Conecto szóló autóbusz klímarendszerében vírusgátló funkciójú aktív szűrő segíti a járvány terjedésének lassítását.



A BKV Zrt. csütörtökön közölte az MTI-vel, hogy a többrétegű, progresszív felépítésű nagy teljesítményű részecskeszűrők még a legfinomabb aeroszolokat is megszűrik, ráadásul egy vírusgátló hatású réteggel is rendelkeznek.



Ezek hatását fizikai vizsgálatok és mikrobiológiai tesztek is tanúsítják. Ezáltal a kevert és keringtetett levegős üzemben is csökken a fertőzésveszély - emelték ki.



Hozzátették, az aktív szűrők mind a tetőre szerelt klímaberendezéshez, a levegő-keringtető szűrőhöz, mind az elülső klímaszabályozó dobozhoz használhatók.



A szűrők felszerelését az EvoBus GmbH saját hatáskörben és díjmentesen végezte el.