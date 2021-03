Közlekedés

Agroinform: indul a szezon, egyre több mezőgazdasági gép lesz az utakon

A közutakon ismét nagy számban megjelenő mezőgazdasági gépekkel történő balesetek 67 százalékáért részben vagy teljesen a másik résztvevő fél a felelős, e balesetek 13 százaléka jár súlyosabb sérülésekkel. 2021.03.11 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Indulnak a tavaszi munkálatok a földeken, ezért a közutakon is egyre gyakrabban bukkannak fel mezőgazdasági járművek, gépek - figyelmeztetett az agroinform.hu az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében.



"Mivel a rendőrség nem tart nyilván olyan adatsort, amely külön a mezőgazdasági járművek baleseteire vonatkozik, az Agroinform.hu az olvasói körében végzett felméréssel tárta fel e balesetek főbb jellemzőit" - írta a mezőgazdasági portál.



A honlap kutatása szerint a közutakon ismét nagy számban megjelenő mezőgazdasági gépekkel történő balesetek 67 százalékáért részben vagy teljesen a másik résztvevő fél a felelős, e balesetek 13 százaléka jár súlyosabb sérülésekkel.



A beérkező több száz válasz alapján kiderült, hogy a balesetben részt vevő mezőgazdasági jármű legtöbbször - az esetek 73 százalékában - traktor volt (a traktorok négyötöde valamilyen kapcsolt munkagéppel közlekedett), 7 százalék mezőgazdasági tehergépkocsi, a többi esetben egyéb mezőgazdasági munkagép volt részese az eseménynek - írták.



A balesetek az év minden hónapjában előfordultak, de nem meglepő módon számuk leginkább márciusban, a július-augusztusi időszakban és októberben emelkedett az átlagos havi érték fölé - tették hozzá.



Közölték azt is, a mezőgazdasági járművekkel történt közúti balesetek szerencsére az esetek 64 százalékában nem jártak személyi sérüléssel, és 23 százalékuk is csak könnyű sérüléssel járt. Súlyos, maradandó sérüléssel 10 százalékuk végződött, további 3 százalékuk esetében a sérülések halálhoz vezettek.



A balesetek 33 százalékában a mezőgazdasági járművet vezető, míg 54 százalékában a másik résztvevő jármű sofőrjének felelősségét állapították meg. 13 százalékban ez a felelősség megoszlott a felek között.



A felmérés adatai szerint a balesetek 37 százalékának oka a nem megfelelően megválasztott sebesség volt, további 28 százalékuk a jellemzően lassan közlekedő mezőgazdasági járművek előzése során következett be.



A válaszok 13 százaléka a mezőgazdasági jármű műszaki hiányosságát, 7 százaléka a nem megfelelő kivilágítást, 6 százaléka pedig az ittas, bódult állapotban történt vezetést teszi a baleset fő okává - áll a közleményben.