Koronavírus-járvány

Március 15. - Az ünnephez igazodik a MÁV-Start, a Volánbusz és a HÉV közlekedési rendje

A március 15-i ünnephez igazodik a MÁV-Start, a Volánbusz és a HÉV közlekedési rendje - közölte a vasúttársaság csütörtökön az MTI-vel.



A közlemény szerint a vonatok március 14-én az ünnepnapi, 15-én a vasárnapi, 16-án már a munkanapi menetrend szerint közlekednek.



Módosul a Volánbuszok közlekedési rendje is: március 14-én munkaszüneti napi, 15-én a hét első tanítási és munkanapját megelőző munkaszüneti napi, 16-án a hét első tanítási és munkanapi menetrendnek megfelelően indulnak a járatok.



A HÉV járatai március 13-án szombaton a megszokott szombati közlekedési rend szerint járnak, március 14-én vasárnap és 15-én hétfőn vasárnapi menetrend szerint közlekednek.



A járványhelyzet miatt a közlekedési társaságok kérik, hogy aki teheti, most halassza el utazását. Ha mindenképpen utaznak, tartsák be a kötelező maszkviselési és távolságtartási szabályokat.