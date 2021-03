Egyszerre 45 szuperkocsit állított félre a rendőrség - videó

A hongkongi rendőrök egy ideje már szemmel tartották azt az utat, amit a 70 km/órás korlátozás ellenére rendszeresen gyorsulási versenyre használtak az autósok - írta a South China Morning Post.



Amikor pedig a tudomásukra jutott, hogy autós felvonulást is tartanak, úgy döntöttek, az a biztos, ha figyelemmel kísérik az eseményeket.



És ilyen ötösük lenne a lottón! A 45 szuperautóból álló kocsisor egyetlen járműve sem tartotta be a sebességhatárokat.



Noha a legtöbben megúszták egy kisebb büntetéssel, de volt aki egy életre megbánta, hogy elment az eseményre. Egy Nissan GT-R sofőrjétől azonnal elvették az autóját, mivel abszolút nem felelt meg az előírásoknak.

Real life Midnight Club >> Hong Kong street racing this morning. Police stopped 45 cars after noise complaints from residents. Early hours on Sunday is the regular time for sporty cars to hit the empty streets. I miss seeing this amount of hardware on the streets! pic.twitter.com/lR3Qrfd5l8