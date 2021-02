Közlekedés

A BRFK soron kívül megszüntette az eljárást az infarktusa miatt szabálytalanul parkoló sofőr ellen

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, a Terézvárosi Önkormányzat Közterület-felügyelet munkatársai távollétében 15 ezer forintra bírságolták meg egy szabálytalanul leparkolt autó 74 éves tulajdonosát, aki autójával azért állt meg rossz helyen, mert szívinfarktust kapott és mentő vitte el.



A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Polgármesteri Hivatal Rendészeti Osztály feljelentése a Budapesti Rendőr-főkapitányság VI. kerületi Rendőrkapitányságára 2021. február 26-án érkezett meg, amelyet a kerületi rendőrkapitányság soron kívül elbírált, és a folyamatba helyezett szabálysértési eljárást még aznap megszüntette - tájékoztatta a BRFK Kommunikációs Osztálya a ma.hu-t.



Az eljárás során a hatóság megállapította, hogy a gépjárművel valóban az idős nő parkolt le szabálytalanul, azonban ennek oka kizárólag a rosszullét volt, és a nőt a mentőszolgálat a helyszínről kórházba is szállította. A beszerzett adatok alapján a hatóság azt is megállapította, hogy a konkrét esetet tekintve büntethetőséget kizáró ok áll fent, így az eljárást a kerületi rendőrkapitányság megszüntette.