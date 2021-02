Közlekedés

BKK: tavasszal kezdődhet útfelújítás Újbudán és Rákospalotán

Tavasszal elkezdődhet a munka a XV. kerületi Deák utcában és a XI. kerületi Péterhegyi úton és várhatóan idén ősszel mindkét helyszínen véget érthet az útépítés. 2021.02.26 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tavasszal kezdődhet útfelújítás Rákospalotán a Deák utcában és Újbudán a Péterhegyi útnak a Neszmélyi út és Egér út közötti szakaszán - tudatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közleményben pénteken.



A BKK igazgatósága elfogadott két útépítési közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozó előterjesztést, így a szerződéskötési moratórium lejártát követően megkezdődhet a szerződéskötés folyamata. Tavasszal elkezdődhet a munka a XV. kerületi Deák utcában és a XI. kerületi Péterhegyi úton és várhatóan idén ősszel mindkét helyszínen véget érthet az útépítés.



Rákospalotán teljes hosszában felújítják a Deák utcát, valamint a hozzá csatlakozó mellékágat a Hubay Jenő térig. Cserélik a teljes pályaszerkezetet, új járdákat, gyalogos-átkelőhelyeket, parkolóhelyeket építenek, korszerűsítik a közvilágítást és fákat ültetnek.



Az újbudai Péterhegyi utat a Neszmélyi út és az Egér út között újítják fel. Az Egér úton keresztülvezető gyalogos-átkelőhelyet osztott középszigettel teszik biztonságosabbá, az Őrmezei út és a Mikes Kelemen utca között egy forgalmi sávval kiszélesítik az úttestet, a nyugati oldalon járda épül. A Neszmélyi úti csomópontban megváltozik az elsőbbségi viszony, új kijelölt gyalogos-átkelőhely készül.



A BKK a Deák utca, valamint a Péterhegyi út esetében is az eredetileg becsült összegnél kedvezőbb áron köti meg a kivitelezési szerződéseket. A Deák utca és mellékágának korszerűsítése a tervezett 133,35 millió forint helyett tartalékkerettel együtt bruttó 122,8 millió forintba kerül, a közbeszerzési eljárás első helyezettje a Penta Kft. A Péterhegyi út érintett szakaszát a tervezett 466 millió forint helyett - tartalékkerettel együtt - bruttó 299 millió forintért újítja fel a Colas Út Zrt.



A nehézségek, szűkös források ellenére a BKK folytatja a fejlesztéseket, több jelentős útfelújítás is várható még az idén. Tavasszal indulhat a rekonstrukció Újpesten a Rózsa utcában az Árpád út és a Görgey Artúr utca között, valamint az angyalföldi Göncöl utcában. Ha sikerrel zárulnak a közbeszerzési eljárások, útfelújítás indulhat ősszel a terézvárosi Podmaniczky utcában, a zuglói Vezér utcában, valamint az újpalotai Erdőkerülő utcában és Zsókavár utcában, körforgalom épülhet a 22. kerületi Nagytétényi út Mária Terézia utca-Tóth József utca csomópontjában, és a hozzá csatlakozó Mária Terézia utca is megújul a Donszky Árpád utcai csomópontig.



Az útfelújítási program keretében tervezik az Üllői út Szarvas csárda tér és városhatár közötti 4,2 kilométeres szakaszának, továbbá a Mester utca Ferenc körút és Haller utca közötti szakaszának korszerűsítését - közölte a BKK.