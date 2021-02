Közlekedés

Megújult a BKK utazástervező alkalmazása

Új funkciókkal bűvült a Futár, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) utazástervező alkalmazása - tájékoztatta a társaság kedden az MTI-t.



A közlemény szerint az új funkciók bevezetésekor figyelembe vették a felhasználók igényeit; az applikáció frissítése már letölthető.



A megújult Futár alkalmazásban választható az osztott képernyős nézet: egyszerre látható az okoseszközök képernyőjén a térképes megjelenítés, valamint a megállóhelyi indulások és a menetrendi információk.



Új funkció az elrendezés beállítása menüpont is, amelynek révén az alkalmazás egyénre szabható és könnyebben kezelhető. A böngészés hatékonyabb használata érdekében feltüntetik továbbá a térképközéppontot, amely útiterv készítésekor vagy a megállóhelyi indulások böngészésekor is hasznos lehet.



A megújult alkalmazás már a bizonytalan indulásokat is jelöli, így a megszokott zöld (valós idejű) és fekete (tervezett indulási időpontok) jelzés mellett ezentúl egy új, narancssárga jelöléssel is találkozhatnak a felhasználók. Ez utóbbi akkor jelenik meg, ha az adott jármű haladását valami akadályozza, például dugóban áll.



A Futár alkalmazás 2014 októbere óta segíti a budapesti közlekedők mindennapjait. Az elmúlt években több mint egymillióan töltötték le az okostelefonos alkalmazást, és naponta csaknem félmillióan használják az applikációt - írta a BKK.