Ügyintézés

Új időpontfoglalási rendszer a fővárosi műszaki vizsgaállomásokon

Új időpontfoglalási rendszert vezettek be a fővárosi kormányhivatal Mozaik utcai és Vas Gereben utcai műszaki vizsgaállomásán.



A fővárosi kormányhivatal hétfői, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az új rendszerben a foglalás véglegesítése után már nem lehet módosítani az adatokat, valamint átírni és törölni az alvázszámot, így a műszaki vizsgaállomásokon csak a foglaláskor rögzített járművel jelenhetnek meg az ügyfelek.



A hivatal szerint ennek köszönhetően jelentősen csökkennek majd az időpontokkal történő esetleges visszaélések, és így felgyorsul az ügyintézés. Az új rendszer lehetőséget ad arra is, hogy rövidebb időn belül lehessen időpontot foglalni - írták.



Kitértek arra is, hogy a Vas Gereben utcai vizsgálóállomáson megnövekedett kapacitással ismét elindul a kétműszakos vizsgáztatás. Délutánra időpontot foglalni szintén az Ügyfélkapun keresztül elérhető Műszaki vizsgák időpontfoglaló felületen lehet - olvasható a közleményben.