Közlekedés

Hétfőn ne is menjen a M0-s közelébe!

Burkolatjavítási munkálatokat végeznek a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei az M0-s autóút M5-ös autópálya felé vezető oldalán a Ráckevei Duna-ági hídon 2021. február 15-én, hétfőn. Ezzel egyidőben burkolatjavítást végeznek az M1-es autópálya Hegyeshalom-Győr felől érkező és az M0-ás autóútra vezető csomóponti ágán is. A munkálatok ideje alatt sávlezárásra és sebességkorlátozásra kell számítani.



Az M0-ás autóút déli szektorában a 22-es kilométerszelvényben zajló munkálatokat a reggeli órákban a jelenleg is lezárt külső sávon kezdik el a szakemberek, majd a forgalom mérséklődése után a középső sávon is folytatják a munkát. Ez idő alatt egy sávon haladhat majd a forgalom sebességkorlátozás mellett.



A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a közlekedőket, hogy a torlódások hosszának minimalizálása érdekében kellő időben és egymást segítve soroljanak be a forgalmi sávba. Továbbá a szakemberek felhívják a figyelmet, hogy a munkaterület környezetében fokozott óvatossággal, a sebességkorlátozás betartásával közlekedjenek.



A javítási munkák idején a hosszabb menetidővel számolhatnak a közlekedők, ezért ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről - tájékoztatta a ma.hu-t a Magyar Közút Nonprofit Zrt.