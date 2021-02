Közlekedés

Hideg idő - Több autópályán is sávlezárásra kell készülni javítási munkák miatt

Az elmúlt hetek, napok csapadékos időjárása, valamint a jegesedés következtében több helyen is megrongálódott a burkolat az M3-as autópályán, de javítják az M1-es autópálya és az M0-s autóút aszfaltját is néhány helyen - közölte az Útinform pénteken.



Azt írták, hogy az M3-as autópályán, Budapest felé Hatvan és Gödöllő között, továbbá a nagyfügedi kijárat előtt, majd az emődi szakaszon, a Polgári Tisza-híd közelében, az ellenkező oldalon pedig Nyíregyháza felé a 149-es és a 153-as kilométer között sávlezárás van érvényben. A munkaterület mellett csak egy sáv használható.



Hasonló ok miatt kell sávlezárásra készülni az M30-as autópályán is mindkét oldalon az emődi csomópontnál.



Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon a 74-es és a 67-es kilométer között, Tata térségében munkavégzés miatt lezárták a külső sávot.



Az M0-s autóút déli szektorán, a Ráckevei Duna-hídnál szintén a burkolat meghibásodása miatt zárták le a külső sávot az M5-ös autópálya felé a 20-as és a 22-es kilométer között - közölte az Útinform.