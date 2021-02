Autó

Elektromosításra és mobilitási szolgáltatásokra összpontosít a Kia

Az elektromos autókra, a mobilitási szolgáltatásokra és a speciális feladatok ellátására szánt járművekre helyezi át tevékenysége súlypontját a dél-koreai Kia autógyár a Kia Motors Hungary által csütörtökön az MTI-hez eljuttatott tájékoztatás alapján.



A Kia Motors internetes befektetői fórumon bemutatott "Plan S" szerkezetátalakítási stratégiájában három pillérre tervezi áthelyezni a cég tevékenységét: az elektromos hajtású járművekre, a célfeladatokat ellátó speciális járművekre, valamint a mobilitási szolgáltatásokra.



Az évtized végére a Kia globális értékesítésének 40 százalékát, 1,6 milliót környezetbarát (elektromos, hibrid és plug-in hibrid) hajtásláncú modellek adják majd. A tisztán elektromos hajtású, tehát csak akkumulátorról üzemelő modellekből 2030-ban a Kia 880 ezret tervez gyártani, és ezzel a világ legnagyobb elektromosautó- gyártói közé kíván felzárkózni.



A Kia az idén mutatja be első teljesen elektromos modelljét, majd 2026-ig 11-re bővíti elektromos modellkínálatát. A 11 modellből hét a kifejezetten az elektromos járművek számára kifejlesztett platformra épül majd, négy pedig a már meglévő, a belsőégésű motoros járművek akkumulátoros üzemre átalakított platformjára.



A kifejezetten speciális feladatok ellátására szánt első modelljét 2022-ben mutatja be a gyártó, amelyet a piaci igényektől függően követnek majd újabb modellváltozatok. A Kia 2030-ra évi egymilliót tervez gyártani a speciális feladatokra kialakított járművekből, ami a kategóriában világelsővé teheti. A speciális feladatokra szánt járművek számára külön platformot fejlesztenek ki.



A mobilitási szolgáltatások területén a Kia egyaránt ki kívánja szolgálni az állami, a vállalati és a lakossági ügyfeleket is, bérleti konstrukcióban igénybe vehető elektromos járműflottájával. A szolgáltatást a HMG által felvásárolt Sixt Leasing működteti majd Kia Subscription néven. Az Oroszországban és Olaszországban már bevezetett Kia Mobiliti fuvarmegosztó szolgáltatása pedig az idén az év folyamán további európai piacokon is megjelenik.



A Kia az idén a 2020-ashoz képest 12,1 százalékkal 2,992 millióra tervezi növelni globális eladásait. Értékesítési árbevétele az üzleti terv szerint 10,8 százalékkal 65,6 ezer milliárd wonra (1 won=0,27 forint), működési eredménye pedig 70,1 százalékkal 3,5 ezer milliárd wonra emelkedik majd.



Jövőre 5,4 százalékos bevételarányos jövedelmezőséget tervez elérni a Kia, ami 2025-re, amikor már 3,8 millió lesz a legyártott darabszám, 7,9 százalékra növekszik.