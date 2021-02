Balesetveszély

Kiskorú gyerekével fuvaroztatta magát egy nő Zalában

A nő azzal, hogy ugyanazért már többször elmarasztalt fiát újabb szabálysértés elkövetésére vette rá, súlyosan veszélyeztette a gyermek erkölcsi fejlődését. 2021.02.08 14:40 MTI

Fiatal kora ellenére már többször el volt tiltva a vezetéstől az a 15 éves fiú, akit anyja vett rá újabb engedély nélküli közlekedésre, amikor egy ellenőrzésen ismételten lebukott - közölte a Zala Megyei Főügyészség szóvivője hétfőn az MTI-vel.



Pirger Csaba az előzményekről azt közölte, a zalaegerszegi nő tavaly nyáron vette rá alig 15 éves fiát arra, hogy Zalaegerszegről személygépkocsival vigye el őt Padárra a rokonaikhoz. A nő tudta, hogy gyereke engedély nélküli vezetés és más szabálysértések miatt, sőt az eltiltás hatálya alatti újabb szabálysértése után kétszeresen is el volt tiltva a járművezetéstől.



A fiú ennek ellenére eleget tett anyja kérésének, de útközben egy igazoltatásnál ismét kiderült, hogy nincs jogosítványa, illetve büntetés hatálya alatt is áll. A Zalaegerszegi Járásbíróság eltiltás hatálya alatti járművezetés miatt 25 ezer forint pénzbírságot szabott ki a fiúra, akit harmadszor is eltiltott a járművezetéstől.



A nő azzal, hogy ugyanazért már többször elmarasztalt fiát újabb szabálysértés elkövetésére vette rá, súlyosan veszélyeztette a gyermek erkölcsi fejlődését. A Zalaegerszegi Járási Ügyészség ezért kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt vádat emelt a nő ellen.