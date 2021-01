Fogyasztóvédelem

Több információt nyújt a fogyasztóknak az új uniós gumiabroncscímke

Új uniós gumiabroncscímkét vezetnek be májusban, hogy a fogyasztók átfogóbb tájékoztatást kaphassanak a gumiabroncsok különböző jellemzőiről - hívta fel a figyelmet a Continental technológiai vállalat pénteki közleményében.



A tájékoztatás szerint a címke új kialakítása közérthetőbben osztályozza a fékezést, a gördülési ellenállást és a zajkibocsátást. A fogyasztók az abroncscímke jobb felső sarkában megjelenő QR-kód beolvasásával letölthetik az egyes gumiabroncsokról szóló további információkat.



Az új EU-s gumiabroncscímke célja, hogy a fogyasztók üzemanyag-hatékonyabb abroncsokat választhassanak, valamint a féktávolságokkal kapcsolatban is információkhoz juthassanak.



A végfelhasználók és a kereskedelmi üzemeltetők számára is jelentős megtakarításokat eredményezhet az üzemanyagköltségek és az alacsonyabb kibocsátás szempontjából az alacsonyabb gördülési ellenállással rendelkező gumiabroncsok alkalmazása. A vizes körülmények közötti tapadásra vonatkozó egyértelmű információk nagyobb közlekedési biztonsághoz vezetnek, míg az útzajjal kapcsolatos tájékoztatás célja a közúti forgalomból eredő zajszennyezés csökkentése.