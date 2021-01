Közlekedés

Jegyellenőri testkamerákat tesztel a BKK

Több gyártó testkameráit tesztelik a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) munkatársai jegyellenőrzés közben egyes kiemelt fővárosi vonalakon - közölte a társaság szerdán az MTI-vel.



A BKK ellenőrei csütörtöktől harminc napon át három nemzetközi gyártó eszközeit tesztelik napi munkavégzésük folyamán kiemelt fővárosi vonalakon: az 1-es, a 4-es és a 6-os villamoson, valamint a kisföldalattin. A testkamera visszakövethetővé teszi a BKK ellenőri intézkedéseinek szakszerűségét, így a felvételek - anonimizálásuk után - megelőzési, elemzési és oktatási célra is felhasználhatók lesznek - írták.



Hozzátették: emellett az ellenőrzési munkában részt vevő munkatársakat érő inzultusok is könnyebben visszakövethetők lesznek.



Mint írták, az elmúlt években több olyan eset is napvilágra került, amelyben a közösségi közlekedést igénybe vevő ügyfelek és a BKK jegyellenőrei között kialakult nézeteltérés okát utólag nehéz volt rekonstruálni. Az ilyen helyzeteket is egyértelműbbé teszi, ha a testkamera által készített felvétel objektív bizonyítékkal szolgál a panaszok utólagos kivizsgálásához.



A BKK közleménye szerint a fővárosban évente 30-50 alkalommal éri támadás az ellenőrzést végző munkatársakat.



Megemlítették, hogy az utolsó ilyen eset hétfő délután történt, amikor három ellenőrt bántalmaztak munkavégzésük közben az 1-es villamos vonalán. Mindhárman megsérültek, a történtekkel kapcsolatban a rendőrség intézkedik.



A BKK arra számít, hogy az ilyen és hasonló szituációk száma csökken a testkamerák alkalmazásával, hiszen - mint írták - pusztán a képfelvétel készítésére történő figyelemfelhívásnak, vagy akár csak az eszköz látványának alapvetően visszatartó ereje van.