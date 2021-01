Közlekedés

Kilométeres kamionsorok alakultak ki a román-magyar határátkelőknél

Kilométeres kamionsorok alakultak ki kedden a Románia és Magyarország közötti határátkelőhelyek romániai oldalán - számolt be a Digi24 hírtelevízió.



A torlódást a hírtelevízió annak tulajdonította, hogy a magyar határrendészek az illegális bevándorlás megfékezése szándékával alaposabban átvizsgálják a belépésre jelentkező teherszállító járműveket.



A román határrendészet honlapján azt közölte, hogy a román fél minden tőle telhetőt megtett a torlódás elkerülése érdekében. Valamennyi átkelőhelyen megnövelte a szolgálatot teljesítő határrendészek számát, azonban a járművek ellenőrzését a román és a magyar rendőrök közösen végzik, és csak annyi sávon engedhetik a teherforgalmat, amennyihez a magyar fél is rendőröket biztosít.



A román határrendészet honlapján elérhető online figyelőrendszer szerint (politiadefrontiera.ro/ro/traficonline) kedd este a Pete - Csengersima határátkelőhelyen egy sávon engedték a kamionokat, és 240 perces volt a várakozási idő. A Bors - Ártánd határátkelőhelyen három sávon 110 perc, a Bors II - Nagykereki határátkelőhelyen három sávon 50 perc, a Varsánd - Gyula határátkelőhelyen három sávon 150 perc, a Nagylak - Nagylak határátkelőhelyen egy sávon 50 perc, a Nagylak II. - Csanádpalota határátkelőhelyen pedig négy sávon 150 perc volt a várakozási idő. A határrendészet arra kérte a kamionosokat, hogy használják a kevésbé forgalmas átkelőhelyeket. A közlés szerint a személyforgalomban egyik határátkelőhelyen sincsen torlódás.



Az elmúlt hetekben a román határrendészet naponta adott hírt arról, hogy teherszállító járművekben elbújt, vagy a zöld határon átjutni próbáló illegális bevándorlókat fogott el. Múlt kedden 21 a román-magyar határon elfogott bevándorlóról, szerdán 14, csütörtökön 42, pénteken 31, szombaton 18, hétfőn pedig 38 személy törvénytelen határátlépésének és Magyarországra jutásának a megakadályozásáról számoltak be.