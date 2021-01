Időjárás - közlekedés

Folyamatosan takarítja a főutakat és a hidakat az FKF

Az ingatlanok előtti járdák síkosságmentesítése az ingatlanok tulajdonosainak, üzemeltetőinek kötelessége, lakóház esetében a lakóközösség köteles gondoskodni az épület előtti járdaszakasz takarításáról. 2021.01.14 10:48 MTI

Az FKF Nonprofit Zrt. munkatársai csütörtök délelőtt folyamatosan végzik a budapesti fő- és közösségi közlekedési útvonalaknak, a Duna-hidak járdáinak, valamint a kerékpárutaknak a takarítását és síkosságmentesítését. A Főtáv megfelelő képesítéssel és gyakorlattal rendelkező gépjárművezető munkatársai is részt vesznek a munkálatokban.



A cég csütörtökön azt közölte az MTI-vel, hogy Budapest több mint 5000 kilométer hosszúságú úthálózatának takarítását jogszabályban meghatározott, szigorú prioritási sorrendben végzik. Ennek megfelelően első ütemben az 1200 kilométer hosszúságú fő- és közösségi közlekedési útvonalak síkosságmentesítése és takarítása történik.



A munkálatok során elsőbbséget élveznek a hidak, felüljárók, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető út, a Budaörsi út (M1, M7), az M3-as és az M5-ös autópálya, a fő közlekedési utak fővárosi bevezető szakaszai, az autóbuszvonalak hegyvidéki szakaszai, egyéb autóbusz- és közösségi közlekedési útvonalak és a kórházakhoz, rendelőintézetekhez, a lakossági ellátást biztosító logisztikai bázisokhoz vezető utak.



A mellékútvonal-hálózaton csak a főutak rendbetétele után kezdődhet meg a munkavégzés - tették hozzá.



Közölték azt is, a rendelkezésre álló téli munkagépek száma az évek alatt drasztikusan - az elmúlt 10 év során 20 százalékkal - csökkent, ugyanakkor a flotta darabszáma a főváros méreteihez képest már korábban sem volt elegendő. Az elöregedett géppark miatt ráadásul az üzemképesség is csak 55-70 százalék körül van.



Hozzátették, hogy a szerda éjszaka kivonult munkagépek közül tíz vált üzemképtelenné; ezeket jelenleg is szerelik.



Hangsúlyozták, az ingatlanok előtti járdák síkosságmentesítése az ingatlanok tulajdonosainak, üzemeltetőinek kötelessége, lakóház esetében a lakóközösség köteles gondoskodni az épület előtti járdaszakasz takarításáról. Továbbá a közösségi közlekedési eszközök üzemeltetőinek és a kerületi önkormányzatoknak is jelentős kötelezettségük van a maguk területén - áll a közleményben.